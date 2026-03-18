Javier Milei reivindicará su modelo en un homenaje a Adam Smith: habla esta tarde en el Palacio Libertad

La cita en el Palacio Libertad, exCCK (Centro Cultural Kirchner) es por los 250 años de la publicación de "La riqueza de las naciones" y en homenaje a su autor, al economista liberal Adam Smith. El presidente de la Nación, Javier Milei, dará un discurso a las 18 para reivindicar el rumbo de su modelo económico y su "batalla cultural".

Junto al presidente estarán el economista Juan Carlos de Pablo y el diputado nacional del oficialismo por La Pampa, también director de la Fundación Faro (laboratorio de ideas de La Libertad Avanza) Adrián Ravier.

Será una presentación clave para Milei, en medio de los escándalos que rodean a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los nuevos detalles publicados sobre la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA.

Javier Milei habla este miércoles a las 18 desde el Palacio Libertad, exCCK.

Habrá transmisión oficial, según adelantaron fuentes oficiales a cronica.com.ar, aunque se trata de un evento cerrado en el que no se permitirá ingreso y/o acreditación a la prensa.

Contará con la presencia de la cúpula libertaria que completa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni, ministros y otros miembros de la primera plana del partido violeta y del gobierno.

Así fue presentada la convocatoria al discurso de Milei

Milei reposteó un mensaje de otra cuenta en x (Escuela Austriaca de Economía) en el que anticipaban su discurso de la siguiente manera: "Hoy 18 de marzo, en el Palacio Libertad, se llevará a cabo un homenaje al padre de la economía moderna, Adam Smith".

"El evento -sigue el texto- contará con la participación del presidente Milei, junto al profesor y diputado Adrián Ravier y el reconocido economista Juan Carlos de Pablo, quienes reflexionarán sobre el legado intelectual de Smith y su vigencia en el debate económico actual. Será una jornada especial para recordar las ideas que sentaron las bases de la libertad económica y del desarrollo de las sociedades modernas".

Javier Milei dará un discurso en el Palacio Libertad

Milei se mostró muy activo en en las últimas horas en las redes sociales, como es habitual, aunque esta vez enfocado en destacar el resultado de la medición del INDEC sobre la inflación mayorista en febrero: 1%.

Para el mandatario nacional el informe demuestra que comienza a cumplirse su promesa de que pronto la cifra arranque con cero. Por su parte, la minorista dio 2,9% ese mismo mes, según el ente estadístico oficial.