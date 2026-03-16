Causa $LIBRA: Mahiques instó a "dejar que la Justicia investigue"

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, subrayó este lunes que resulta necesario "dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA". Sus declaraciones se produjeron a pocas horas de que una comisión investigadora del Congreso decidiera citar a los hermanos Javier y Karina Milei, entre otros funcionarios.

En una entrevista televisiva que concedió, el ministro también consideró "muy grave" que se haya filtrado información confidencial del expediente judicial.

"Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende, la cadena de custodia no está garantizada", analizó.

En este punto, advirtió: "No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado".

Respaldo a Adorni

Mahiques, por otra parte, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, fue parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York la semana pasada para participar de la Argentina Week.

"Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito", recalcó el ministro.