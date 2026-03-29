Otro cambio en el gabinete: el Gobierno designará a un nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno de Javier Milei tendrá un nuevo cambio en su gabinete por la designación que se hará oficial en las próximas horas de Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos. Reemplazará en el cargo a Joaquín Mogaburu.

Szuchet ya se desempeñó en el área durante la gestión de Mauricio Macri y es un funcionario cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La modificación se definió tras la conmemoración por los 50 años del último golpe militar y cuando se evaluaba cambiar la sede de la subsecretaría que actualmente se encuentra en la ex ESMA.

Según lo indicado por fuentes oficiales al portal La Nación, la oficialización de la designación de Szuchet se concretará el próximo miércoles.

Leonardo Szuchet será el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

Trayectoria del nuevo subsecretario de Derechos Humanos

Szuchet es abogado y vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Fue jefe de gabinete de Claudio Avruj, cuando el actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), era secretario de derechos humanos del gobierno de Macri.

Pese a la modificación de nombres en el área que depende del Ministerio de Justicia, no se aguardan cambios de fondo en la política de derechos humanos de la gestión de La Libertad Avanza, centrada en la búsqueda de "memoria completa" sobre lo ocurrido en el país durante los años setenta.