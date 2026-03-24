"Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa": el video que publicó el Gobierno por el 50° aniversario del 24 de Marzo

El Gobierno difundió este martes un video por el 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. Tal como ocurrió en 2024 y 2025, el spot va en línea con lo que en Casa Rosada denominan "Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa".

En el inicio del video y con una voz en off, la administración libertaria cuestiona al kirchnerismo y lo acusa de haber lanzado en 2003 "una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del '70, con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder".

"En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar", suma el spot publicado desde las cuentas de Youtube y X de la Casa Rosada.

"Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar las disputas del pasado sólo las exacerbó, este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la historia completa", remarca el Ejecutivo de Javier Milei en el video.

Y continúa: "La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. A 50 años del inicio de régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras. Sólo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado, ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias".

"En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos, a brindar su testimonio, para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de su pasado".

Los testimonios

La pieza audiovisual comparte los relatos de Miriam Fernández, la nieta restituida número 127, y el hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

"Soy una persona que trata de ver lo que es justo es justo, lo que es blanca es blanco y lo que es negro es negro. Si bien reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los '70, de la cual la historia me pone como víctima, también considero que no se contó la historia completa", expresa Fernández, que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad y recuperó su identidad en 2017.

"Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera. Hubo muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon. La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo", agrega.

En su testimonio, Fernández pide "ponerle un manto de paz y un poco de amor a la historia, y mirar para adelante". "Hay mucho odio del otro lado -insiste-. Y ese odio no lo comparto. Si no lo calmamos, no vamos a poder poner un poco de paz en toda esta historia. Una vez que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se cuente toda la verdad, ahí vamos a sanar".

El hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure brinda también su mensaje en el video.

A su vez, el hijo del ex militar recuerda la historia de su padre. "Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año", cuenta en el video.

"En 2003, descubrí que la historia que yo conocía, nadie la conocía, no se podía contar, no se podía narrar. En las escuelas nunca se hablaba de eso, se hablaba de otras cosas. Entonces, me rebelé", recuerda.

"Es un buen momento para educar en la verdad, para que se cuente toda la historia completa, y que los chicos tomen cada uno su decisión de creer esto o creer lo otro, pero que les den todos los elementos", propone en otro de los momentos del video. Y concluye: "Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo".