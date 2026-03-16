Emmanuel Danann, implacable con Manuel Adorni: "Se le escapó la tortuga"

El panelista de Duro de callar Emmanuel Danann criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la decisión de sumar a su esposa Bettina Angeletti como parte de la comitiva que viajó en el avión presidencial a Nueva York para el Argentina Week.

"Lo de Manuel me da una profunda tristeza. Obviamente quiero creer que se le escapó la tortuga. Que no tuvo la intención de ir y cometer un acto de los que tanto hemos criticado de la casta política", expresó Danann que utilizó una de las frases más recordadas de Diego Armando Maradona para definir a la polémica que envuelve al ex vocero presidencial.

En diálogo con Crónica, Danann añadió: "Me duele porque es alguien que viene a representar una cara nueva en la política, viene a representar una renovación y termina cayendo en estas viejas prácticas".

Asimismo, alertó sobre el entorno que rodea a uno de los principales funcionarios de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). "Me da la sensación que hay gente ahí que cada cosa que toca la rompe. Rodear a gente con poca experiencia de la misma casta que sabemos que se ha robado el país, en algún punto te mancha", sentenció Dannan.

En medio de la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial, Manuel Adorni recibió este lunes el apoyo del presidente Javier Milei. El jefe de Estado le dio un fuerte abrazo tras finalizar el discurso que dio en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El jefe de Gabinete fue uno de los pocos funcionarios que acompañó al líder de LLA en el evento.



