Fuerte respaldo y abrazo de Javier Milei a Manuel Adorni tras su discurso en Córdoba

Después de brindarle su apoyo a través de las redes sociales, el presidente de la Nación, Javier Milei, viajó este lunes a la provincia de Córdoba acompañado por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al finalizar su discurso en la Bolsa de Comercio, se acercó a la mesa para un fuerte abrazo.

Las cámaras oficiales registraron el momento que fue difundido por Presidencia. Milei ratificó así su respaldo al funcionario que viene de dar explicaciones en varias entrevistas sobre la "pésima decisión" de que su esposa viaje en el avión presidencial a Nueva York como parte de la comitiva, entre otros asuntos.

A Córdoba se trasladó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no dudó en sentarse al lado de Adorni, tal cual lo hace habitualmente por ser uno de los miembros del gobierno de su mayor confianza.

Milei volverá a mostrarse con Adorni en otro acto esta semana

El Presidente reforzará su actitud esta semana con el jefe de Gabinete, en plena polémica desatada durante el viaje de la semana pasada a los Estados Unidos por la Argentina Week.

Participarán juntos de un acto con el Regimiento de Granaderos al final de la semana, según trascendió desde la Casa Rosada.

En Córdoba, Karina Milei en la mesa principal junto a Manuel Adorni y legisladores nacionales.

Antes, Adorni será anfitrión de otra reunión de peso al recibir en su despacho a la mesa política que encabeza Karina Milei. Será este martes a las 11 en Balcarce 50.

Durante su discurso en Córdoba, Milei no se refirió directamente al escándalo que atraviesa el jefe de Gabinete. Cerca de Adorni admiten que queda un largo camino para absorber los cuestionamientos, aunque se sienten conformes con la defensa de la cúpula libertaria.´

Mensaje de Javier Milei a los propios: abrazo con Adorni

Milei le dio un sentido abrazo a Adorni en Córdoba, pero el mensaje no es sólo para la ciudadanía que sigue de cerca la polémica generada, sino tambien va dirigido a los que integran su propio gobierno.

El jefe de Ministros está firme en su cargo. Cuando salió en su defensa la semana pasada, el mandatario nacional escribió en X: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni...!!!".

Minutos antes, Karina Milei, hizo lo propio: "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos".