Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 16 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DECISIÓN

La Comisión investigadora de $LIBRA convoca a los hermanos Milei al Congreso

El bloque opositor busca además interpelar a Manuel Adorni y Demian Reidel, mientras que denunció hostigamiento contra la prensa.

La Cámara de Diputados fue escenario este lunes de una fuerte embestida institucional por el caso $LIBRA

Los integrantes de la comisión encargada de las pesquisas ofrecieron una conferencia de prensa liderada por el legislador Maximiliano Ferraro, donde comunicaron medidas drásticas para evitar el estancamiento del expediente judicial y político.

Entre las resoluciones más potentes, la comisión formalizó una presentación ante el Tribunal de Disciplina contra el fiscal Taiano

Lo acusan de entorpecer el avance de la causa y, en consecuencia, solicitaron que sea desplazado de la investigación de manera inmediata.

Citaciones de alto nivel en el Poder Legislativo

El plan de acción de los diputados apunta directamente al corazón del Poder Ejecutivo. 

Mediante un proyecto de resolución, el cuerpo legislativo busca obligar al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a comparecer en el Congreso para brindar explicaciones sobre el escándalo.

La lista de convocados para la interpelación se extiende a otros actores clave del Gobierno:

  • Manuel Adorni: Vocero presidencial.

  • Demian Reidel: Jefe de asesores económicos.

  • Karina Milei: Hermana del mandatario y pieza central de la administración.

Persecución judicial y continuidad de las pesquisas

Ferraro también denunció públicamente el hostigamiento judicial que sufre la periodista Natalia Volosin

Según la comisión, la profesional es víctima de una persecución por haber divulgado la existencia de un informe que el fiscal Taiano mantenía oculto.

Finalmente, los legisladores pusieron el material recolectado hasta el momento a disposición de las partes involucradas. 

Ante la magnitud de los hallazgos, propusieron la creación de una segunda Comisión Investigadora con el objetivo de profundizar el rastro del caso $LIBRA y garantizar que la investigación no se detenga.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
Noticias

La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

4
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de $LIBRA