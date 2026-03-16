La Comisión investigadora de $LIBRA convoca a los hermanos Milei al Congreso

La Cámara de Diputados fue escenario este lunes de una fuerte embestida institucional por el caso $LIBRA.

Los integrantes de la comisión encargada de las pesquisas ofrecieron una conferencia de prensa liderada por el legislador Maximiliano Ferraro, donde comunicaron medidas drásticas para evitar el estancamiento del expediente judicial y político.

Entre las resoluciones más potentes, la comisión formalizó una presentación ante el Tribunal de Disciplina contra el fiscal Taiano.

Lo acusan de entorpecer el avance de la causa y, en consecuencia, solicitaron que sea desplazado de la investigación de manera inmediata.

Citaciones de alto nivel en el Poder Legislativo

El plan de acción de los diputados apunta directamente al corazón del Poder Ejecutivo.

Mediante un proyecto de resolución, el cuerpo legislativo busca obligar al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a comparecer en el Congreso para brindar explicaciones sobre el escándalo.

La lista de convocados para la interpelación se extiende a otros actores clave del Gobierno:

Manuel Adorni : Vocero presidencial.

Demian Reidel : Jefe de asesores económicos.

Karina Milei: Hermana del mandatario y pieza central de la administración.

Persecución judicial y continuidad de las pesquisas

Ferraro también denunció públicamente el hostigamiento judicial que sufre la periodista Natalia Volosin.

Según la comisión, la profesional es víctima de una persecución por haber divulgado la existencia de un informe que el fiscal Taiano mantenía oculto.

Finalmente, los legisladores pusieron el material recolectado hasta el momento a disposición de las partes involucradas.

Ante la magnitud de los hallazgos, propusieron la creación de una segunda Comisión Investigadora con el objetivo de profundizar el rastro del caso $LIBRA y garantizar que la investigación no se detenga.