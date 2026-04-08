El oficialismo frenó el pedido de citación a Karina Milei y Manuel Adorni por el caso Libra

Al inicio de la sesión especial de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó una moción de apartamiento de reglamento que buscaba citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición, pretendía que ambos funcionarios brinden explicaciones sobre su presunta participación en la trama de la estafa con criptomonedas denominada caso Libra.

El tablero con el resultado de la votación

Votación y requisitos reglamentarios

La moción fue planteada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, e incluía tres expedientes.

Además de las citaciones a los funcionarios, se buscaba que el presidente Javier Milei responda sobre supuestos contactos y pagos recibidos por parte del intermediario cripto Mauricio Novelli.

Pese a que la votación resultó en 125 votos positivos frente a 116 negativos, la iniciativa no prosperó.

Según se constató, al tratarse de proyectos sin dictamen previo de comisión, el reglamento exige una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los presentes, cifra que el arco opositor no logró alcanzar en el recinto.

Cruces por la investigación judicial

Durante su exposición, Maximiliano Ferraro cuestionó duramente el avance de la causa en el ámbito judicial y apuntó contra el desempeño de la fiscalía.

El legislador sostuvo que existen pruebas evidentes y lamentó la falta de avances en la investigación sobre los personajes centrales del caso.

"A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra", sentenció el diputado.

Asimismo, advirtió sobre la falta de denuncias por parte del Ejecutivo: "Si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes".

Próximos pasos en la Cámara baja

Tras el resultado adverso en la votación, desde el bloque de la Coalición Cívica adelantaron que insistirán con el pedido en las semanas venideras.

La estrategia de la oposición se centrará ahora en conseguir los números necesarios para emplazar a las comisiones de trabajo y forzar el tratamiento de los pedidos de informes e interpelación.

"En las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación", aseguró Ferraro, quien criticó que, tras un año y tres meses de transcurrida la estafa, aún no se han realizado citaciones a declarar para figuras clave como Novelli, Morales o Terrones Godoy.