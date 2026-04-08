¡EN VIVO! Diputados debate la Ley de Glaciares

El Gobierno de Javier Milei buscará este miércoles sancionar en forma definitiva la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

La sesión especial, convocada para las 15, encuentra al bloque de La Libertad Avanza con una base de apoyo consolidada tras obtener el dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Los ejes de la modificación normativa

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone una redefinición del alcance de la Ley 26.639.

El punto central de la iniciativa es la distinción técnica dentro de las áreas periglaciares para identificar aquellas que funcionan como "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

Bajo este nuevo criterio, las zonas que no cumplan fehacientemente con dicha función quedarían habilitadas para la exploración y explotación económica.

Asimismo, la normativa transfiere a las provincias la facultad de decidir qué áreas proteger según criterios locales, lo que representa un cambio significativo en la gestión de los recursos naturales del país.

Alianzas parlamentarias y posturas opositoras

Para lograr la aprobación, el oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. No se descarta que legisladores de Provincias Unidas y algunos integrantes de Unión por la Patria acompañen la votación, lo que garantizaría la mayoría necesaria en el recinto.

En contrapartida, agrupaciones de izquierda y organizaciones ambientales han convocado a una movilización frente al Congreso nacional.

Las críticas se centran en que la reforma podría dejar sin efecto la prohibición de actividades industriales en reservas hídricas vitales para el consumo humano y el equilibrio climático.

El camino hacia la sanción definitiva

De aprobarse sin cambios, el Ejecutivo se anotaría un nuevo triunfo legislativo en lo que va del 2026.

La propuesta busca dinamizar la actividad económica en zonas cordilleranas, aunque enfrenta el rechazo de sectores que consideran que se vulneran presupuestos mínimos de protección ambiental.

Mientras el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales ya dio luz verde al texto, la oposición firmó dictámenes de rechazo, anticipando un debate intenso sobre la interpretación de lo que constituye una función hídrica relevante en el ecosistema andino.