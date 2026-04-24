La UBA convocó a una marcha de antorchas en contra de la Ley de Glaciares

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) convocó a una movilización para este sábado 25 de abril en el centro porteño en rechazo a la reciente promulgación de la Ley 27.804, que modifica el régimen de protección de glaciares, y para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración tendrá lugar a partir de las 18.30 en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes.

La convocatoria ocurre en medio de un clima de tensión tras la publicación en el Boletín Oficial de los cambios que alteran la protección ambiental vigente desde 2010. Según los organizadores, la movilización busca visibilizar el impacto de estas políticas tanto en el sistema científico-educativo como en la preservación de recursos naturales estratégicos.

La convocatoria del gremio docente de la UBA.

La reforma legislativa establece un cambio de paradigma en la gestión de los glaciares. Mientras que la normativa anterior otorgaba una protección absoluta al ambiente periglacial -definido como el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador hídrico-, la nueva Ley 27.804 condiciona dicha tutela.

A partir de ahora, solo se preservarán aquellos sectores que las autoridades provinciales inscriban en un registro específico, siempre que se demuestre un "aporte hídrico comprobable".

Este nuevo marco jurídico transfiere facultades regulatorias a las jurisdicciones provinciales. Cada provincia tendrá la potestad de definir los criterios para identificar qué formaciones de hielo y áreas adyacentes quedarán bajo resguardo.

Esta modificación fue señalada por especialistas como un punto crítico, dado que podría derivar en criterios dispares sobre la conservación de cuencas hídricas compartidas.

El argumento impulsado por el Gobierno para esta modificación es la necesidad de fomentar proyectos de inversión en minería metalífera, particularmente cobre y litio. Estos minerales son catalogados como insumos críticos para la transición energética.

La reforma contó con el respaldo legislativo de representantes de las provincias cordilleranas, quienes proyectan un incremento en la percepción de regalías fiscales a partir de la habilitación de actividades en zonas antes restringidas.

Desde el ámbito científico, varias instituciones manifestaron su oposición a la medida. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, junto a investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), advirtieron sobre los riesgos de limitar la protección al aporte hídrico visible.

Los especialistas sostienen que incluso los cuerpos de hielo menores y el suelo congelado cumplen funciones ecosistémicas esenciales para la recarga de acuíferos y la estabilidad climática.

La Ley de Glaciares original, cuya constitucionalidad fue ratificada en su momento por la Corte Suprema de Justicia, prohibía cualquier actividad industrial o extractiva que pudiera alterar la condición natural de estas reservas estratégicas de agua dulce.

Reclamo por el financiamiento universitario

En paralelo, la marcha de antorchas incluirá el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes denuncian que la falta de actualización de las partidas presupuestarias afecta la operatividad de las instituciones de educación superior y el desarrollo de la investigación científica en el país.

En este sentido, vinculan la reforma ambiental con un desfinanciamiento general de las capacidades estatales de control y estudio de los recursos naturales.

Las redes científicas y los consejos directivos de distintas facultades de la UBA, como la de Agronomía, habían solicitado previamente al Congreso que no se avanzara con la votación de la ley, pero tras la promulgación efectuada este viernes, las organizaciones sociales y sindicales han decidido trasladar el reclamo a las calles.