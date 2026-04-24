En medio del escándalo Adorni, extienden el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios

La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió prorrogar el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025 hasta el 31 de julio de 2026. La medida se tomó en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la investigación en torno a su patrimonio.

La prórroga fue establecida mediante la Resolución 3/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la OA, Gabriela Zangaro. La medida alcanza a los funcionarios obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación de declaraciones al inicio de la gestión, su actualización anual y la rendición al egreso.

En los considerandos, la Oficina Anticorrupción sostuvo que la extensión se debe a la necesidad de contar previamente con la información fiscal correspondiente al período 2025, en particular las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.

Estos datos son procesados por la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), cuyos plazos de presentación se extienden habitualmente hasta la primera quincena de junio.

La Justicia avanza con la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

Por este motivo, la OA consideró necesario modificar la fecha original de vencimiento, fijada para el 30 de mayo, ya que sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales.

"Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida"

En la conferencia de prensa que brindó el 25 de marzo en la que intentó brindar explicaciones sobre distintos puntos que no estaban en su patrimonio y que fueron revelados por el avance de la investigación judicial, Adorni prometió que la presentación de la próxima declaración jurada despejaría las dudas.

"Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar", había expresado el ex vocero, que ante la insistencia de los periodistas que asistieron a la conferencia, instó a tener "paciencia". En las últimas horas, la OA le dio dos meses más para realizar la presentación.