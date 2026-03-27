Gabriela Zangaro es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

El Gobierno oficializó este viernes el nombramiento de Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA). Reemplaza en el cargo a Alejandro Melik.

La designación fue dispuesta mediante el Decreto 194/2026 publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Melik había asumido en diciembre de 2023 y dejó el cargo con fecha formal al 13 de marzo. En el texto oficial, desde el Gobierno agradecieron "los servicios prestados" durante su gestión.

Perfil de la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

Gabriela Carmen Zangaro es especialista en Derecho Penal con amplia trayectoria en el ámbito judicial y académico. Egresó de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en distintas instituciones, además de experiencia docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La flamante titular de la OA inició su carrera en el Poder Judicial en 1989 y, a lo largo de los años, ocupó distintos cargos. Además, integró el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos de evaluación y control de magistrados.

Este viernes, el Gobierno también designó, mediante el Decreto 195/2026, a Jimena Belén Capece como subsecretaria de Acceso a la Justicia en reemplazo de Tristán Arturo Corradini.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio de Justicia.