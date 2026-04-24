La Justicia investiga dos cajas de seguridad a nombre de la esposa de Adorni

Continúa avanzando la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y en las últimas horas la Justicia pidió informes sobre dos cajas de seguridad que están a nombre de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete.

El fiscal a cargo de la investigación Gerardo Pollicita busca conocer quiénes pueden acceder a las cajas que se encuentran en el Banco Galicia. Por este motivo, pidió las filmaciones de todas las entradas de los autorizados, entre otros puntos.

En su requerimiento, Pollicita solicitó "la nómina de las personas autorizadas a acceder a las cajas de seguridad" y las "copias de registros de ingresos y egresos, libros, actas, planillas o cualquier otro medio de registro consignando fechas, horarios e identidad de las personas que hubieran accedido a las mismas" desde enero de 2022.

También pidió las filmaciones de accesos al sector de cajas de seguridad del banco.

La Justicia pidió información sobre contratos vinculados a Bettina Angeletti

Este pedido vinculado a la esposa de Adorni se suma a otra causa en la que es investigada que está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a Bettina Angeletti.

El juez Ariel Lijo pidió información sobre contratos vinculados a la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti.

La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis.

Entre las disposiciones, el magistrado solicitó el envío de toda la documentación vinculada a la concesión de Tecnópolis, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. También requirió expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva.

La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación.