Pidieron archivar la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

En medio del avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni recibió al menos una buena noticia en el plano judicial ya que una fiscal solicitó archivar la causa por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto a la comitiva que participó de la "Argentina Week" en Nueva York.

La investigación se había iniciado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbon y ahora resta la definición del juez federal Daniel Rafecas.

Viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial: para la fiscal no hubo delito

En su dictamen, la fiscal federal Alejandra Mángano sostuvo que "la información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados en la denuncia" por la inclusión de Angeletti en la delegación que viajó a Estados Unidos.

La funcionaria indicó que "el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados".

Betina Angeletti viajó junto a la comitiva presidencial a Nueva York.

En este punto, evaluó que el viaje de Angeletti en el avión presidencial "no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aún cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo".

El viaje de Angeletti a Nueva York fue una de las primeras polémicas del año en torno al jefe de Gabinete que tomó más fuerza cuando intentó justificar la decisión al declarar que iba a "deslomarse" a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su "compañera de vida". Además, expresó que la inclusión de su esposa en la comitiva no tenía "un gasto adicional".