Nuevos detalles del viaje de Adorni a Nueva York: volvieron en primera clase y pagaron US$5.154 por el ticket de su esposa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo frente: la fiscalía federal de Gerardo Pollicita recibió el detalle de los pasajes de regreso desde Nueva York del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, quienes volvieron al país tras la gira oficial por la Argentina Week realizada en marzo.

Según los registros oficiales de la aerolínea Delta incorporados al expediente, ambos viajaron el 14 de marzo de 2026 en el vuelo DL 115 con ruta JFK-EZE, con salida a las 22.25 y arribo a Ezeiza a las 10.15 del día siguiente. El tramo figura como directo y sin escalas. Adorni ocupó el asiento 1G con reserva asociada a RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR y marcas de "Misión Oficial". Angeletti voló en el asiento 1C y despachó dos valijas.

Las planillas complementarias consignan un importe total de US$4.910,35 para Adorni y US$5.154,55 para Angeletti. Ante la consulta de Clarín, desde la Casa Rosada explicaron que el pasaje del jefe de Gabinete "es parte de la gira oficial y lo pagó el Gobierno, los ministros viajan siempre en primera clase". Sin embargo, precisaron que el ticket de Angeletti fue afrontado por el propio Adorni.

Qué analiza ahora la fiscalía

La pregunta que subyace en la investigación es si Adorni cuenta con respaldo financiero suficiente para justificar esos gastos, considerando su salario como funcionario público y los ingresos de su pareja, dueña de una consultora. El interrogante se suma a los más de US$4.800 que costó un vuelo privado a Punta del Este cuyo método de pago aún no fue precisado.

En función de estos datos, Pollicita le requirió a las aerolíneas implicadas en otros viajes -entre 15 y 19 en total- información completa sobre cada tramo: valor del ticket, forma de pago y números de asiento asignados. El objetivo es reconstruir el circuito financiero de los traslados del funcionario.

Pollicita también solicitó al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, pedido que encuentra sustento en la documentación sobre los vuelos y en la declaración de la escribana Mónica Nechevenko, quien regresó a Comodoro Py para aportar documentación que no había presentado el día de su testimonio.

Las tres propiedades en el centro de la causa

La investigación sobre los viajes tramita en el mismo expediente que tiene bajo la lupa tres operaciones inmobiliarias: la casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; el departamento de Parque Centenario; y el de Caballito. Las dos últimas compras sumaron 350.000 dólares en total.

La causa se inició con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló un "desproporcionado incremento patrimonial" por parte de Adorni. Desde el Gobierno insisten en que eso "no existe" y que todo quedará aclarado con las próximas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, correspondientes al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025.