La Justicia rechazó frenar la aplicación de la Ley de Glaciares

La Justicia falló a favor de un reclamo del Gobierno de Javier Milei y desestimó suspender la aplicación de la Ley de Glaciares. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al hacer lugar a los planteos presentados por la Procuración del Tesoro de la Nación y dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba la instrumentación de la Ley N 27.804 en la provincia de Santa Cruz.

Dicha norma es complementaria de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Con esta decisión, la ley vuelve a estar plenamente vigente en todo el territorio santacruceño.

La medida cautelar, ahora revocada, había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, tras una presentación de autoridades municipales y legisladores nacionales de El Calafate.

Al desestimar el fallo de primera instancia, los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que la suspensión carecía de una fundamentación suficiente para frenar una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Además, cuestionaron que la resolución previa se basó en "meras eventualidades" descritas por los demandantes. También impugnaron la representatividad de quienes iniciaron el reclamo al evaluar que "no poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia".

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