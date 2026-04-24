Ley de Glaciares: la Justicia de Santa Cruz frenó la reforma y prohíbe actividades extractivas

La Justicia Federal de Santa Cruz ordenó frenar de forma inmediata la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en toda la provincia. El juez Claudio Marcelo Vázquez dictó una medida cautelar que prohíbe al Estado Nacional autorizar actividades industriales o extractivas en zonas protegidas.

El fallo surge tras un amparo ambiental presentado por la Municipalidad de El Calafate, el Concejo Deliberante y legisladores nacionales. Los demandantes exigen la nulidad de los cambios en la Ley 26.639 por considerarlos inconstitucionales y peligrosos para el ecosistema.

Peligro en la demora y daño irreversible

El juez Vázquez justificó la medida al acreditar el "peligro en la demora". Según el magistrado, permitir actividades industriales en zonas de alta fragilidad podría generar impactos de difícil o imposible recomposición, lo que obliga a una intervención judicial preventiva.

En el fallo el magistrado remarcó que los glaciares son "reservas estratégicas de agua dulce". Por este motivo, subrayó que cualquier modificación normativa debe analizarse con extremo cuidado para garantizar el equilibrio ambiental.

Antecedentes en la región





El tribunal recordó su historial en la protección de derechos colectivos. Vázquez citó como precedentes su intervención en el tratamiento de efluentes en El Chaltén y el control del abandono de pozos hidrocarburíferos en la región de Santa Cruz.

Desde el Gobierno Nacional ya confirmaron que apelarán la decisión para intentar revertir el freno. El conflicto legal promete nuevos capítulos, ya que esta cautelar podría repetirse en otras provincias con zonas de ambiente periglacial.