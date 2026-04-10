Ley de Glaciares: se aprobó en el Congreso, pero generó rechazo masivo en redes

El Gobierno se anotó una victoria legislativa en la madrugada del 9 de abril. Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y el oficialismo festejó. Pero en las redes sociales, donde se libra otra batalla, la derrota fue contundente: el 67,5% de las menciones sobre el debate fueron negativas, según un informe de monitoreo digital elaborado por Enter Comunicación.

El relevamiento midió la conversación generada entre el 1° y el 9 de abril en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube mediante social listening y análisis de Google Trends. El saldo fue de 41.972 menciones producidas por cerca de 23.900 usuarios, con un alcance estimado de 16,2 millones de personas y más de 531.000 interacciones totales.

Una ley minera que nadie debatió como tal

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es lo que la conversación digital revela sobre cómo se encuadró la discusión. Durante los días de mayor volumen, la palabra "minería" quedó casi invisible frente a "glaciares". Recién el 8 y 9 de abril, ya en la fase del debate y sus repercusiones inmediatas, el sector minero ganó algo de presencia, pero en un contexto donde la conversación ya estaba dominada por lecturas políticas.

La conclusión es directa: la ley que supuestamente beneficia a la minería nunca fue interpretada como una normativa sectorial, sino como una decisión política. Ese desacoplamiento explica en parte por qué el sector productivista apenas alcanzó el 8% del protagonismo en el debate digital y no logró instalarse como el eje central de la discusión.

La narrativa que dominó: daño ambiental y traición

Dentro del bloque negativo, el eje del "daño ambiental" concentró el 56,5% de las críticas, ordenando la conversación alrededor de las consecuencias de la reforma sobre los glaciares, el agua y el equilibrio ecológico. Le siguió la idea de "traición", con el 22,8%, que funcionó como reproche directo hacia los legisladores que acompañaron la sanción.

En menor medida, pero con presencia sostenida, aparecieron los cuestionamientos sobre la inconstitucionalidad de la norma (10,7%) -un eje que anticipa la judicialización que ya se perfila- y la noción de "entrega de recursos" a intereses privados o extranjeros (10%).

El oficialismo, en modo reactivo

El mapa de actores del informe confirma la asimetría: la oposición política y el ambientalismo sumados representaron el 38% del protagonismo en la conversación, casi el triple que el Gobierno y el oficialismo, que apenas alcanzaron el 14%.

Los argumentos a favor de la ley existieron, pero no alcanzaron. La defensa de la norma se apoyó en tres ejes: desarrollo y empleo (32,2% de la positividad), injerencia externa -la crítica a Greenpeace como actor foráneo- (29,6%) y federalismo (28,5%). Sin embargo, ninguno logró contrarrestar el volumen crítico.

El factor Greenpeace

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el peso de Greenpeace en el debate. La ONG apareció en más de 6.000 menciones, equivalentes al 14% de toda la conversación, con 72.397 interacciones y un alcance de 3,9 millones de usuarios. Curiosamente, su nombre fue utilizado tanto por quienes defendían el ambiente como por quienes buscaban desacreditar las críticas, acusando de injerencia externa a quienes se oponían a la reforma.

Lo que viene: minería bajo la lupa permanente

El informe advierte que el conflicto no se cerró con la votación: se trasladó. El foco de las críticas ya se desplazó hacia figuras provinciales como el gobernador cordobés Martín Llaryora y otros diputados aliados, expuestos ahora bajo el argumento del "perjuicio territorial". La línea de la inconstitucionalidad, por su parte, anticipa una batalla judicial que podría prolongar el debate por meses.

Pero el cambio más profundo que detecta el relevamiento es de otra naturaleza. La ley funcionó como catalizador y amplificó la atención de audiencias que hasta ahora no participaban activamente del debate minero. De ahora en adelante, según el informe, el sector entra en una etapa de hiper-transparencia forzada: el éxito de los proyectos ya no se medirá solo en exportaciones o divisas, sino en la capacidad de construir legitimidad ante una opinión pública que, por ahora, decidió fiscalizar cada metro cuadrado de zona periglaciar.