Trump anunció que rescataron "gravemente herido" al segundo piloto del caza derribado por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el segundo tripulante del caza F-15 derribado en Irán, que fue rescatado en las últimas horas, se encuentra en estado delicado. La confirmación llegó luego del operativo militar que permitió recuperarlo en una zona de alto riesgo.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario brindó detalles sobre la situación del efectivo. "Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán", expresó.

El comunicado de Donald Trump en las redes sociales.

En esa misma línea, Trump señaló que las fuerzas iraníes estaban cerca de localizarlo al momento del operativo. "El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!", sostuvo.

El presidente también hizo referencia a la complejidad de las maniobras realizadas por las tropas estadounidenses. "La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos! ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!", concluyó.

Se trata del primer caso de una aeronave norteamericana abatida desde el inicio del actual conflicto en Medio Oriente.

Trump había anticipado el rescate del segundo piloto





Horas antes, el mandatario comunicó la noticia donde detalló que las fuerzas armadas llevaron adelante una compleja misión de búsqueda y rescate en territorio hostil. Según explicó, el operativo logró ubicar y evacuar al militar que permanecía desaparecido desde el incidente.

En esa publicación, Trump había asegurado que el efectivo fue recuperado "sano y salvo", aunque con algunas lesiones leves. Además, destacó su trayectoria al señalar que se trata de un "coronel muy respetado" dentro de las fuerzas armadas, y remarcó: "jamás abandonaremos a un soldado estadounidense".

Una misión de alto riesgo



El presidente también calificó el operativo como "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia" del país. Sus declaraciones buscaron resaltar la magnitud de la misión en un contexto de alta complejidad.

El rescatado se desempeñaba como oficial de sistemas de armas en un caza F-15E Strike Eagle y había desaparecido el viernes, luego de que la aeronave fuera derribada en territorio iraní. Desde entonces, se había desplegado un amplio operativo para dar con su paradero.

Este hecho representa el primer derribo de un avión tripulado de Estados Unidos en Irán desde el comienzo del conflicto en la región. El episodio generó preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una escalada mayor.

Escalada y accidentes en zona de combate



El primer tripulante había sido rescatado poco tiempo después del ataque, en un procedimiento llevado a cabo por fuerzas especiales. Actualmente, se encuentra con vida y bajo atención médica, según confirmaron fuentes oficiales.

La operación de rescate fue considerada de altísimo riesgo, ya que implicó el despliegue de aviones C-130, helicópteros y unidades de élite. Los efectivos debieron maniobrar a baja altura en una zona montañosa de la provincia iraní de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.

En paralelo, durante las tareas de rescate, otro avión estadounidense, un A-10 Thunderbolt II, resultó alcanzado o sufrió un accidente. Su piloto logró eyectarse a tiempo y posteriormente también fue recuperado con vida por las fuerzas desplegadas en la zona.

El operativo incluyó maniobras de distracción y ataques preventivos con drones, lo que permitió asegurar la extracción del militar. Finalmente, el rescatado fue trasladado a Kuwait para recibir atención médica, en una misión que Washington calificó como un éxito estratégico en medio del conflicto.