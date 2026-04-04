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Sábado, 4 de abril de 2026

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ESTADOS UNIDOS

Donald Trump canceló sus presentaciones públicas y se multiplican las versiones sobre su estado de salud

Tras el anuncio de la Casa Blanca, surgieron rumores sobre una posible hospitalización del mandatario estadounidense. Sin embargo, un portavoz lo negó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este sábado sus presentaciones públicas lo que desató una ola de rumores sobre el estado de su salud. Incluso, surgieron versiones de una posible hospitalización, aunque desde el gobierno estadounidense lo rechazaron.

Los rumores cobraron fuerza tras un anuncio de la Casa Blanca a las 11:08 de este sábado en el que se les informó a los periodistas acreditados que podían irse a sus casas ya que el presidente no haría más apariciones públicas durante el resto del día.

Los fines de semana, Trump suele viajar a Florida para jugar al golf y ser protagonista de recepciones en su resort Mar a Lago en Palm Beach, pero esta vez se quedó en Washington, en uno de los momentos más delicados de la guerra con Irán.

En este marco, en las redes comenzó a crecer el rumor de que el líder republicano de 79 años estaba siendo atendido en el hospital militar, aunque nadie había visto que saliera de la Casa Blanca.

Incluso se viralizó un video que mostraba a Trump siendo llevado al hospital. No obstante, las imágenes eran de 2024, cuando fue a un centro de salud en Butler, Pensilvania, tras recibir un disparo.

La desmentida de la Casa Blanca

Asimismo, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, emitió un comunicado para desmentir que Trump estuviera internado.

"Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. En este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin parar en la Casa Blanca y el Despacho Oval. Dios lo bendiga", aseguró el asesor presidencial.

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