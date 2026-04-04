Irán rechazó el ultimátum de Trump y crece la tensión: "Se abrirán las puertas del infierno"

El conflicto entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este sábado tras el rechazo tajante de Teherán al ultimátum lanzado por Donald Trump para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en 48 horas.

La respuesta no solo cerró la puerta a una negociación inmediata, sino que encendió nuevamente la tensión en Medio Oriente. Desde el mando militar iraní consideraron la advertencia como una provocación directa y respondieron con un mensaje de alto voltaje.

"La advertencia es una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida", afirmó el general Ali Abdollahi Aliabadi, una de las voces del Cuartel General Central Jatam al-Anbia.

En un juego de palabras que imitó al discurso del presidente estadounidense -quien había dicho que daba dos días "antes de que todo el infierno se desate"- el mando militar iraní redobló el tono y formuló su propia amenaza: "El simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes", lanzó.

El cruce eleva la tensión en una zona clave para el comercio mundial de petróleo, donde cualquier movimiento puede repercutir de forma directa en la economía global.

Mientras se multiplican las amenazas, el conflicto ya muestra hechos concretos. Irán denunció cortes totales de energía en instalaciones petroquímicas de Mahshahr tras bombardeos que atribuye a Estados Unidos e Israel. Además, desde Teherán aseguraron haber atacado un buque comercial en Baréin y afirmaron que derribaron un avión enemigo cerca de la isla de Qeshm.

Trump difundió un video de un "ataque masivo" en Teherán





En tanto, en su red Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que se produjo un "ataque masivo" en Teherán y acompañó su mensaje con un video que muestra explosiones nocturnas sobre una ciudad.

La publicación apareció hace pocas horas, tras el ultimátum que había dirigido a Irán. En ese posteo, el mandatario afirmó: "Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán". No precisó cuándo ni en qué contexto se habría producido la acción.

En paralelo, desde el gobierno estadounidense informaron la detención en su territorio de dos mujeres señaladas como familiares del ex general iraní Qassem Soleimani, quien fue abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por el propio Trump.

De acuerdo a un portavoz del Departamento de Estado, ambas fueron arrestadas por agentes federales luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes. Pese a eso, medios iraníes rechazaron esa versión y negaron cualquier vínculo con Soleimani.