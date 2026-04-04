Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron un misil balístico de racimo contra Israel

Mientras se profundiza el conflicto en Medio Oriente, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este sábado su primer ataque con un misil balístico de racimo en Israel contra infraestructuras vitales, en la quinta operación militar desde que entraron en la guerra.

Yahya Sarea, vocero de los hutíes, indicó en un comunicado televisado que sus unidades usaron "un misil balístico de racimo y varios drones" contra el aeropuerto de Tel Aviv y "objetivos vitales" en Israel.

La operación se habría llevado a cabo en conjunto con la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército iraní y el grupo chiita libanés Hezbollah.

Los bombardeos son constantes en Medio Oriente.

Según trascendió, la decisión de bombardear fue "en apoyo al eje de la yihad y la resistencia en Irán, el Líbano, Irak y Palestina, y en el marco de la confrontación con el plan sionista que busca establecer el 'Gran Israel' bajo el pretexto del 'Nuevo Oriente Medio'".

Por último, Sarea dijo que continuarán sus operaciones militares "hasta alcanzar la victoria".

En tanto, el Ejército israelí confirmó previamente que habían detectado el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia su territorio, sin dar más detalles.