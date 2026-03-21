Israel alertó que Irán lanzó por primera vez un misil con un alcance de 4000 kilómetros y crece la preocupación

En otra jornada de extrema tensión en Medio Oriente, Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base de Diego García, una posición estratégica en el océano Índico operada por Estados Unidos y ubicada a casi 4 mil kilómetros de distancia.

Esto hizo que se encendieran las alarmas por el alcance de su capacidad militar. Según la información difundida este sábado, los proyectiles no habrían impactado en el objetivo.

Mientras tanto, los bombardeos se intensificaron en las últimas horas.

El hecho tuvo como objetivo la isla que está bajo soberanía británica, pero es utilizada por fuerzas norteamericanas. Fuentes británicas señalaron que el ataque no impactó la infraestructura de la base.

Cabe destacar que el ataque se conoció en una semana de alta preocupación internacional, con seguimiento de organismos de inteligencia sobre la capacidad técnica demostrada por Irán.

La base está situada a casi 4 mil kilómetros

El dato que concentra la atención es la distancia: la base está ubicada a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní.

La base de Diego García es considerada un punto central para operaciones militares en la región. En ese lugar operan diversos submarinos nucleares, bombarderos y destructores, por lo que el episodio encendió alertas sobre la capacidad de Teherán para proyectar fuego a miles de kilómetros de su territorio.