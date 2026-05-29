Zeballos llega a Ferro con "Amor Fiado" y marca un nuevo hito para el rap uruguayo

Zeballos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con apenas 25 años, el intérprete y compositor uruguayo logró consolidarse como una de las figuras emergentes más destacadas de la escena sudamericana gracias a una propuesta que combina rap, narrativa emocional y una búsqueda sonora cada vez más ambiciosa.

En medio de ese crecimiento, el artista anunció su regreso a Buenos Aires con un show en el Microestadio de Ferro el próximo sábado 13 de junio, donde presentará en vivo "Amor Fiado", el álbum que terminó de impulsar su expansión regional. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Un show clave en su carrera

La fecha en Ferro representa mucho más que una nueva visita al país. El recital marcará un nuevo escalón en la carrera de Zeballos, que se convertirá en el primer rapero uruguayo en llegar a este emblemático escenario porteño.

El show también funcionará como la gran celebración en vivo de Amor Fiado, un proyecto atravesado por los vínculos humanos, la exposición y las contradicciones emocionales que acompañan el crecimiento artístico y personal.

Con una lírica directa y un fuerte perfil narrativo, el disco pone el foco en las tensiones entre lo que se entrega y lo que finalmente se recibe: el amor, el éxito y las expectativas aparecen como ejes centrales de una obra íntima y potente.

Un álbum grabado entre Madrid y Los Ángeles

"Amor Fiado" fue desarrollado entre Madrid y Los Ángeles, con la participación de productores internacionales y la dirección artística del dúo nominado al Grammy Christian Rich.

El álbum incorpora una mezcla de estilos donde aparecen coros gospel, instrumentos orgánicos y distintas fusiones sonoras que amplían el universo musical de Zeballos.

Además, el proyecto reúne colaboraciones de distintos países de la región y Europa, con invitados como Mesita, REI, NOG y Lasole.

De Obras a Ferro: el crecimiento de una figura regional

El crecimiento de Zeballos en Argentina viene acompañado por una convocatoria cada vez más fuerte.

Durante 2024 realizó el show más grande de su carrera en el Estadio Obras de Buenos Aires, mientras que anteriormente había hecho historia en Uruguay al convertirse en el primer rapero solista en presentarse en el Teatro de Verano de Montevideo, donde reunió a más de 3000 personas.

Ahora, su vuelta a Buenos Aires reafirma el vínculo construido con el público argentino y confirma el alcance regional de un proyecto que no deja de crecer.

Un 2026 con desafíos históricos

La presentación en Ferro será apenas una parte de un año clave para el artista.

Días después, el 20 de junio, Zeballos volverá a hacer historia al convertirse en el primer rapero uruguayo en presentarse en el Antel Arena de Montevideo.

Un artista en pleno crecimiento

Con cada nuevo anuncio, el músico continúa ampliando los límites del rap uruguayo y consolidando una identidad artística propia, capaz de conectar con nuevas audiencias dentro y fuera de su país.

El show en Ferro promete ser una nueva demostración de ese presente ascendente: una puesta en escena que combinará las canciones de Amor Fiado con los temas que marcaron su recorrido dentro de la nueva generación de la música rioplatense.