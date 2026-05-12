Qué dijo la mujer acusada de haber tenido sexo en pleno vuelo

Un vuelo internacional de la empresa Copa Airlines que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario se convirtió en el escenario de un escándalo judicial luego de que dos pasajeros, identificados como Mauricio C. (54) y Sandra O. (59), fueran detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras ser denunciados por la tripulación por protagonizar actos inapropiados en sus asientos de primera clase.

Según trascendió, la acusada fue interrogada por los efectivos y se desligó de lo ocurrido. "No tengo nada que ver", fue lo primero que dijo.

Ambos habrían tenido sexo en pleno vuelo de la aerolínea Copa Airlines.

De esa forma, la mujer buscó despegarse de cualquier responsabilidad legal, responsabilizando directamente al hombre que ocupaba el asiento contiguo. "Lo mandó al frente", resaltó una testigo presencial del despliegue policial en la cabina ejecutiva.

La situación del otro involucrado, un arquitecto identificado como Mauricio C., resultó aún más comprometedora ante los ojos de los agentes: el hombre debió descender del avión apenas cubierto por una frazada y con los pantalones bajos. Mientras tanto, en la terminal, su familia aguardaba el arribo sin sospechar que el pasajero sería trasladado directamente a la Comisaría 12°.

Un encuentro "espontáneo" bajo investigación

Uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es la naturaleza del vínculo entre ambos. Fuentes del caso indican que no se conocían previamente al embarque; el contacto habría sido fortuito y se habría gestado exclusivamente durante las horas de vuelo en los asientos 1E y 1F.