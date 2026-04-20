Video: Oscar Ruggeri, filoso, analizó el supuesto foul que Herrera y Paletta desestimaron en el Superclásico y atacó a los jugadores de River

Ya pasó una nueva edición del Superclásico y la polémica no podía estar ausente. Tras la victoria de Boca ante River, con el gol de penal de Leandro Paredes, dejó mucho para el análisis y quien se hizo cargo de la situación fue el panelista Oscar Ruggeri, el exfutbolista que supo jugar varias ediciones del clásico por excelencia del fútbol argentino, tanto con la camiseta Millonaria como la del Xeneize.

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"No lo gana bien Boca, porque si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente", apuntó este mediodía el Cabezón en 'F12' por 'ESPN'. En ese sentido, lanzó una polémica sentencia sobre la actitud que tendrían que haber tomado los futbolistas de la Banda ante la acción, en el área visitante, que los árbitros Darío Herrera y Héctor Paletta desestimaron: "Los jugadores no tenían que seguir el partido...", arrancó

"Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. 'Andá a verla, tenés que ir a verla a verla'. Que después al menos tenga la delicadeza de decir que para él no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado", insistió el Cabezón, quien supo ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental con el elenco de Núñez.

Por último, lanzó una dura crítica contra el equipo de Chacho Coudet: "River no tiene líderes. Los tres errores que hay en la jugada del gol es la demostración de que no se hablan. No pudo reemplazar a Enzo Pérez. Montiel es un fenómeno, de Selección, pero no es el líder, no es Paredes, no es Maidana. En la Selección hay tres o cuatro que hablan bien y los demás escuchan. River no tiene ese jugador que, cuando habla, lo escuchás y te ubica bien", remarcó Ruggeri.