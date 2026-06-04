La CGT llevó a la OIT su rechazo a la reforma laboral de Milei

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, presentó una denuncia formal contra el gobierno de Javier Milei durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.

La presentación gremial acusa al Poder Ejecutivo de presuntos incumplimientos de las normas internacionales vigentes, motivada por la reciente reglamentación de la reforma laboral a través del decreto 407.

Durante su discurso ante el foro en el país europeo, el dirigente sindical cuestionó la postura oficial y afirmó: "En Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición. (Se pretende) redefinir de raíz el modelo de relaciones laborales del país, basado en una premisa tan equivocada como peligrosa: 'que la protección de los trabajadores es un obstáculo para el desarrollo económico'".

Cuestionamientos al modelo oficial y el derecho de huelga

Para la cúpula de la central de trabajadores, las modificaciones normativas impulsadas desde la Casa Rosada exceden el debate técnico formal.

Según expresó Jorge Sola en su alocución, "esto no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023".

En sintonía con el planteo, el cosecretario general de la entidad, Cristian Jerónimo, respaldó la postura gremial basándose en jurisprudencia de organismos externos.

El dirigente remarcó en declaraciones radiales que las autoridades locales "no cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores".

Posibilidad de un nuevo paro general

La reglamentación del decreto 407 en el Boletín Oficial fijó el alcance de la ley sobre la registración del empleo, recibos de sueldo, licencias médicas, desvinculaciones y trámites jubilatorios.

Al ser consultado sobre el plan de acción sindical ante estos cambios, Cristian Jerónimo adelantó que "no se descarta un paro general", lo que constituiría la quinta medida de fuerza de este tipo en lo que va de la gestión actual.