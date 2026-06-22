El desempleo se ubicó en 7,8% en el primer trimestre y afecta a 1,1 millones de personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó este lunes los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre del año.

De acuerdo al organismo oficial, la tasa de desocupación se posicionó en el 7,8%, lo que significa que aproximadamente 1,1 millones de personas se encuentran sin trabajo en el país, estando disponibles para insertarse al mercado y buscando empleo de forma activa.

Por su parte, la tasa de actividad (TA) se situó en el 48,6%, delimitando la Población Económicamente Activa (PEA) en 14,6 millones de ciudadanos.

En paralelo, la tasa de empleo (TE) alcanzó el 44,8%, lo que equivale a 13,5 millones de personas ocupadas que desarrollaron al menos una hora de labor remunerada durante el período analizado.

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Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8% en el 1° trimestre de 2026, respectivamentehttps://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/19lzqGYvTF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 22, 2026

Informalidad y radiografía de los trabajadores asalariados

Dentro del universo de 13,5 millones de personas ocupadas, el informe técnico del INDEC desagregó que el 71,8% se desempeña como personal asalariado, representando a 9,7 millones de trabajadores.

Sin embargo, las condiciones de registro exhiben una marcada segmentación: el 62,1% cuenta con el correspondiente descuento jubilatorio, mientras que el 37,9% restante carece de dicha cobertura previsional.

La informalidad laboral surge como uno de los datos más críticos del relevamiento sectorial.

El mapa del empleo actual determina que solo el 55,7% de la fuerza laboral se desenvuelve dentro del circuito formal, dejando un preocupante 44,2% de los puestos bajo esquemas informales o no registrados.

¿Cómo evolucionaron las tasas de actividad, empleo, desocupación abierta, ocupados demandantes de empleo y subocupación desde el segundo trimestre de 2016? https://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/f4l6nI6jZX — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 22, 2026

Cuentapropismo e intensidad de la jornada de trabajo

Respecto al segmento de trabajadores no asalariados, que abarca a 3,8 millones de personas (28,2% del total), el cuentapropismo se consolida como la principal alternativa de ingresos.

El 85,5% de este grupo trabaja por cuenta propia, mientras que el 13% reviste la condición de empleador o patrón y el 1,1% se compone de trabajadores familiares sin remuneración.

Finalmente, la intensidad de la ocupación mostró que la ocupación plena -quienes cumplen jornadas de hasta 45 horas semanales- concentra al 53,3% de los ocupados.

Las subcategorías restantes reflejan que el 26,6% de la población activa padece de sobreocupación horaria, mientras que la subocupación demandante y no demandante afecta al 12,1% de los trabajadores, quienes cumplen menos de 35 horas semanales pero manifiestan su voluntad de trabajar más tiempo.