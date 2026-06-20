Consumo en tiempos de crisis: el "gasto hormiga", el primero en desaparecer ante la pérdida del poder adquisitivo

Por Jimena Golender

Frente a la caída sostenida del poder adquisitivo, los trabajadores modificaron sus hábitos de consumo, priorizando las necesidades básicas en el presupuesto familiar. En esta reorganización forzada, los primeros en ser eliminados fueron los gastos hormiga: el café al paso, las suscripciones a plataformas y el delivery.

Sin un horizonte de repunte sobre los ingresos, los asalariados administran cada peso y priorizan lo esencial. En medio del ajuste, no queda margen para gastar en ocio o "darse un gusto".

De acuerdo con el informe Consumer Pulse 2026, de la consultora Bain & Company, el cambio de conducta de los argentinos responde a la tensión económica que afecta a los hogares. Ante la pérdida de poder adquisitivo, los consumos selectivos ceden terreno para garantizar la sostenibilidad del presupuesto mensual mínimo, direccionado cubrir alimentos y servicios.

Fuente: elaboración propia según valores junio 2026.

La caída de la capacidad de compra se reflejó en la demanda registrada durante el último trimestre. El relevamiento identificó fuertes retrocesos en los rubros vinculados al esparcimiento: se desplomó un 46% la venta de bebidas alcohólicas y la actividad en los comercios gastronómicos, así como el delivery, disminuyó un 43%.

En contraste, los gastos destinados a categorías indispensables no paran de incrementarse. Los bienes de primera necesidad registraron un aumento del 31% y los alquileres subieron un 30%.

Adiós al gasto hormiga

Los gastos hormiga representan en promedio entre el 10% y el 15% del ingreso neto mensual de un trabajador. A modo de ejemplo: para un salario de $1.700.000, este tipo de transacciones puede abarcar hasta $255.000 mensuales.

El impacto en el presupuesto no se evidencia en cada compra, sino en el monto acumulativo. Por eso, suelen pasar desapercibidos en la economía familiar hasta que no queda margen del sueldo.

Dentro de los principales gastos hormiga se incluyen los deliverys. Durante abril 2026, los valores publicados en la plataforma más conocida de pedidos a domicilio reflejaron un aumento promedio interanual del 41%. Una hamburguesa cuesta $15.000 frente a los $10.600 del año anterior, mientras que las pizzas se incrementaron de $17.700 a un valor de $25.000.

Delivery, suscripciones, café y apps de transporte

Según un relevamiento de Crónica, el costo promedio de los pedidos es de $20.000, contemplando el envío y los cargos fijos de la plataforma. Es decir que una frecuencia de dos pedidos semanales representa un gasto mensual de $160.000.

En tanto, el ajuste en el presupuesto también afectó al segmento de las suscripciones digitales. El acceso simultáneo a los ocho servicios de streaming con mayor penetración en el mercado local demanda un desembolso mensual de $78.168, incluyendo las cargas impositivas correspondientes.

Al integrar herramientas como el espacio de almacenamiento en la nube o plataformas de inteligencia artificial, la cifra supera los $100.000 por usuario.

Otro de los gastos hormiga más habituales es el clásico café con medialunas, aunque hoy se convirtió casi en un lujo para la mayoría de los trabajadores. Un desayuno estándar con café y medialunas cuesta desde $6.000 hasta $9.500 en CABA. Restringiendo este consumo a solo dos compras semanales, el acumulado mensual varía entre $48.000 y $76.000.

Por último, el transporte mediante aplicaciones abarca tarifas para trayectos de corta distancia de entre $6.000 y $10.000. La realización de dos traslados semanales representa un costo mensual de entre $48.000 y $80.000.

La mayoría de los trabajadores no llega a fin de mes

Por otra parte, un estudio de la plataforma Bumeran aportó datos sobre el agotamiento prematuro de los salarios. El 87% de los trabajadores encuestados manifestó que su sueldo resulta insuficientes para cubrir los requerimientos básicos del hogar.

Fuente: Consumer Pulse 2026, de la consultora Bain & Company/ Bumeran.

Asimismo, el 70% de los trabajadores detalló que la disponibilidad de sus ingresos se extingue antes de alcanzar el día 15 de cada mes. El 15% agota su sueldo en menos de siete días y un 9% dispone de ingresos por solo una semana.

De acuerdo al mismo relevamiento, el 74% de los asalariados consideró que su capacidad de compra desmejoró durante el último año, lo que representa un incremento de 16 puntos respecto a los datos obtenidos en 2025.

Según el informe, el principal gasto en los costos fijos mensuales corresponde al alquiler (44%), mientras que en segundo lugar se ubica la alimentación (27%), seguida por la cancelación de deudas (16%).