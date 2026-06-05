ANSES paga hasta $363.000 a desempleados en junio 2026: cómo acceder a este refuerzo

En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un refuerzo que puede llegar hasta los $363.000 y está destinado a personas que perdieron su trabajo sin causa justificada y cumplen con los requisitos.

El monto de este beneficio se calcula tomando el 75% del promedio de las remuneraciones de los últimos seis meses trabajados. De todos modos, el organismo previsional establece límites mínimos y máximos que se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

De acuerdo con la Resolución 9/2025, los topes del beneficio para junio de 2026 quedarían fijados de la siguiente manera:

Monto mínimo: $183.900 (equivalente al 50% del SMVM).

Monto máximo: $367.800 (equivalente al 100% del SMVM).

Sin embargo, como el pago se realiza a mes vencido, los valores que se acreditan efectivamente durante junio son los siguientes:

Monto mínimo a cobrar: $181.500 .

. Monto máximo a cobrar: $363.000.

Prestación por Desempleo ANSES: a quiénes está dirigida y requisitos para solicitarla

Este beneficio está destinado a trabajadores del sector privado que quedaron sin empleo en relación de dependencia formal. Para acceder, es necesario cumplir con una serie de condiciones que el organismo evalúa antes de aprobar el cobro.

El beneficio contempla distintas situaciones en las que se puede haber perdido el trabajo:

Despido sin causa justificada.

Finalización de un contrato a plazo fijo.

Cierre o quiebra de la empresa.

Renuncia por motivos válidos, como falta de pago de salarios.

ANSES paga hasta $363.000 a desempleados en junio 2026 (Imagen ilustrativa).

Además, uno de los puntos clave es contar con aportes registrados según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido.

: deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: deben sumar al menos 12 meses trabajados en los últimos 3 años y un mínimo de 90 días en el último año antes del cese.

Más allá del cobro mensual, la prestación incluye otros derechos importantes. Durante el período en el que se percibe el beneficio, se mantienen las Asignaciones Familiares (como la Asignación por Hijo y la ayuda escolar), continúa vigente la cobertura de la obra social y ese tiempo también se computa como aportado para la jubilación.

¿Cuánto tiempo se cobra la prestación?

La duración de la Prestación por Desempleo de ANSES varía según la cantidad de aportes registrados en los tres años anteriores al despido. Cuantos más aportes, mayor es el tiempo de cobro:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

A esto se suma un beneficio adicional: las personas de 45 años o más reciben una extensión automática de 6 meses extra, que se agregan al período que les corresponda.

Prestación por Desempleo: cómo hacer el trámite para cobrar hasta $363.000

El trámite para acceder al beneficio es gratuito y puede realizarse de dos maneras: de forma presencial, solicitando turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES.

Es importante tener en cuenta un plazo clave: la solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese tiempo, se descuenta un día de prestación por cada jornada hábil de demora.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, se debe presentar:

DNI vigente.

Comprobante que acredite la situación de desempleo, como:

Telegrama de despido.

Carta documento.

Acta de quiebra del empleador.

Con esta documentación, el proceso puede avanzar sin demoras.

Ante dudas o consultas, se puede ingresar a anses.gob.ar o utilizar sus canales de atención para verificar requisitos, fechas de cobro y montos actualizados del beneficio.

Calendario de pagos





El cronograma confirmado por LA ANSES para el Plan 1 es el siguiente: