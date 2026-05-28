Prestación por Desempleo: requisitos, montos y cómo cobrar el beneficio de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantendrá abierta en junio 2026 la inscripción a la Prestación por Desempleo, uno de los beneficios más importantes que ofrece y que está destinado a personas que perdieron su trabajo sin justa causa.

El beneficio brinda un ingreso mensual mientras se busca reinsertarse en el mercado laboral, lo que permite a las personas sostenerse económicamente durante ese período de "transición".

El programa de la ANSES prevé un refuerzo mensual que se ajusta según el salario previo y los aportes de cada trabajador, con montos estimados para el sexto mes del año que van desde $181.500 hasta $363.000.

Para acceder, se deben presentar los documentos requeridos y realizar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral.

Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en junio

La prestación está dirigida a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que quedaron sin empleo sin causa justificada. Para acceder, es necesario acreditar de manera formal la finalización del vínculo laboral y presentar la documentación correspondiente según cada caso.

Entre los papeles más habituales que se solicitan se encuentran:

DNI del solicitante

Telegrama o carta documento de despido

Notificación del empleador

Contrato vencido, en caso de trabajo a plazo fijo

En situaciones especiales, como quiebras o cierres de empresas, el organismo puede pedir documentación adicional. Cada solicitud pasa por una evaluación administrativa antes de su aprobación final.

Para trabajadores permanentes, uno de los requisitos clave es contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido, considerando tanto períodos continuos como discontinuos.

ANSES paga un refuerzo que va de los $181.500 hasta $363.000 mensuales, correspondiente a la Prestación por Desempleo (Imagen ilustrativa).

La normativa vigente establece que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Este plazo no solo es obligatorio, sino que también puede influir en la cantidad de cuotas a cobrar.

Durante todo el período de cobro, se mantiene la cobertura de obra social y el acceso a las asignaciones familiares, además de que los meses percibidos se computan para la jubilación y quedan registrados en la historia laboral del sistema previsional.

Cómo iniciar el trámite

La Prestación por Desempleo puede gestionarse de dos maneras: de forma online o de manera presencial en sus oficinas. Ambas opciones requieren cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral.

En el caso del trámite digital, se debe ingresar a los servicios de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completar el formulario correspondiente y subir los documentos solicitados. Para la atención presencial, es necesario sacar un turno previo y asistir con la documentación en formato físico.

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una cuenta bancaria donde se deposita mensualmente la prestación.

Antes de otorgar el beneficio, el organismo realiza una evaluación administrativa para verificar la situación laboral y los aportes registrados.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo de ANSES?

El monto se calcula en base al 75% del mejor salario promedio mensual del trabajador, tomando como referencia los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral. A partir de esa fórmula, se establecen límites mínimos y máximos que ordenan el valor final del beneficio.

Durante junio de 2026, los montos estimados van desde $181.500 como piso hasta $363.000 como tope mensual, aunque cada caso se liquida de forma individual según los aportes y los salarios registrados en el sistema previsional.

Además, la prestación no depende solo del sueldo previo, sino también de la cantidad de aportes reconocidos por el organismo, lo que puede influir tanto en el valor como en la duración del cobro.

Claves del cálculo del beneficio

Se toma el 75% del mejor sueldo de los últimos 6 meses trabajados

Existen topes mínimos y máximos establecidos por normativa vigente

El monto final depende de los aportes registrados en ANSES

Cada caso se liquida de forma individual

La prestación está atada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que hace que sus valores se actualicen cuando cambia ese indicador oficial. En términos generales:

El monto no puede ser menor al 50% del salario mínimo vigente.

Tampoco puede superar el 100% del salario mínimo.

Cuando se actualiza el SMVM, también se ajustan los pisos y techos del beneficio.

La duración del cobro puede ir de 2 a 12 meses, según la antigüedad laboral y los aportes registrados del trabajador. En el caso de las personas de 45 años o más al momento de quedar desempleadas, la ANSES contempla una extensión automática de 6 meses en la percepción del beneficio.