ANSES confirmó las fechas de cobro del SUAF: ¿En qué días se pagan las Asignaciones Familiares?

En línea con la confirmación del calendario de pagos para jubilados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también oficializó las fechas de cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), ideal para que los beneficiarios organicen sus gastos.

Cabe recordar que las asignaciones tendrán un aumento del 2,15% en julio, porcentaje que surge del último dato de inflación informado por el INDEC. La actualización alcanza tanto a los contribuyentes del Monotributo como a los del Monotributo Social.

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía según los ingresos del grupo familiar: cuanto menores sean los ingresos, mayor será el beneficio. En el primer tramo, la ANSES pagará $74.033 por cada hijo.

Además del aumento, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos para julio. Por eso, cualquier cambio en la situación económica del grupo familiar puede modificar el monto de la asignación o incluso hacer que se pierda el acceso al beneficio.

Cómo quedan los montos del SUAF en julio 2026

Para las categorías A, B y C del Monotributo y para quienes están inscriptos en el Monotributo Social, el monto de la Asignación Familiar por Hijo será de $74.033 desde este mes.

Como ocurre habitualmente, ANSES depositará el dinero en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario.

En las categorías superiores del Monotributo, el valor de la asignación disminuye de manera gradual según la escala de ingresos vigente. Además, las familias que viven en zonas desfavorables perciben montos más altos gracias a un adicional establecido por el organismo.

La SUAF de la ANSES tiene un aumento del 2,15% en julio 2026.

El importe de la Asignación Familiar por Hijo varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar: cuanto menores sean los ingresos, mayor será el beneficio.

Los montos vigentes desde julio 2026:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo.

La diferencia entre el primer y el cuarto rango supera los $58.000 por hijo, por lo que un cambio en los ingresos del grupo familiar puede modificar el monto que paga ANSES o incluso afectar el acceso al beneficio.



En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos son más altos que los de la prestación general. Desde julio, los valores quedan de la siguiente manera:

Primer rango de ingresos: $241.041.

Segundo rango de ingresos: $170.522.

Tercer rango de ingresos: $107.621.

Para cobrar este beneficio, la discapacidad debe estar registrada ante ANSES y cumplir con la documentación requerida por el organismo.

La ANSES actualizó los topes de ingresos para acceder al SUAF

Además del aumento en los montos, la ANSES también ajustó los topes de ingresos en un 2,15%. Estos límites son fundamentales, ya que definen quiénes pueden seguir cobrando el SUAF y cuánto les corresponde percibir.

Los nuevos topes son:

Ingreso máximo por integrante: $3.034.844 mensuales.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688 mensuales.

Un dato importante es que el tope de ingreso individual es excluyente. Es decir, si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3.034.844 por mes, la familia deja de tener derecho a cobrar las asignaciones familiares, aunque el ingreso total del hogar no supere el límite establecido.

El cronograma de pagos de la SUAF comienza el miércoles 8 de julio.

Para liquidar los pagos de julio de 2026, la ANSES tomará en cuenta la información de ingresos y las categorías del Monotributo registradas por cada beneficiario.

Con esta actualización, el organismo busca mantener el valor de las asignaciones y, al mismo tiempo, redefinir los límites de ingresos para conservar el acceso al beneficio.

Calendario de pagos del SUAF en julio 2026

La ANSES estableció el cronograma de pago de las Asignaciones Familiares de julio según la terminación del DNI de cada titular. Las fechas quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden ingresar al sitio web de ANSES (anses.gob.ar), consultar la información sobre la Asignación Familiar por Hijo y, si no encuentran la respuesta que buscan, enviar su consulta a través de los canales disponibles.