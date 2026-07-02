Se suman a la AUH: de cuánto son los montos del Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no es el único ingreso que reciben muchas familias. A esta prestación se suman el Plan Leche y la Tarjeta Alimentar, dos beneficios destinados a reforzar el acceso a alimentos.

En julio, la AUH tendrá un aumento del 2,15%, el mismo porcentaje que recibirán las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones. La actualización surge de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En cuanto a los beneficios complementarios, el Plan Mil Días - Complemento Leche también ajusta sus montos de acuerdo con la inflación. En cambio, cualquier incremento de la Prestación Alimentar, ex Tarjeta Alimentar, depende de una decisión del Gobierno nacional.

Ambos beneficios son compatibles con la AUH y representan un ingreso adicional para muchas familias, ya que están destinados a facilitar el acceso a alimentos. A continuación, el detalle de los montos vigentes durante julio 2026.

Cuánto cobra la AUH de ANSES en julio 2026

Con el aumento del 2,15% aplicado este mes, los montos de la Asignación Universal por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo

Monto total: $148.049.

Pago mensual (80%): $118.439,20 .

. Retención (20%): $29.609,80, que se abona una vez presentada la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $482.062.

Pago mensual (80%): $385.649,60 .

. Retención (20%): $96.412,40.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH. Este trámite permite acreditar la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación de los niños y adolescentes.

Montos del Plan Leche y la Prestación Alimentar en julio 2026

Algunas familias pueden acceder a beneficios complementarios destinados a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para niños y embarazadas. En julio, uno de ellos volvió a aumentar, mientras que el otro mantuvo los mismos valores de los últimos meses.

Plan Leche: cuánto se cobra en julio

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualiza todos los meses mediante la misma fórmula que utilizan las prestaciones de ANSES. Por ese motivo, en julio recibió un incremento del 2,15%, en línea con la variación de la inflación.

Con esta actualización, el monto pasó a ser de $55.841 por cada hijo de hasta 3 años.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo de hasta 3 años.

El pago se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Prestación Alimentar: los montos continúan sin cambios

A diferencia del Complemento Leche, la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) no cuenta con un mecanismo de actualización automática por inflación. Sus montos dependen de las decisiones que adopte el Gobierno nacional mediante resoluciones específicas.

Por ese motivo, durante julio 2026 los valores permanecen sin modificaciones y continúan siendo los siguientes:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir de los tres meses de gestación.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Al igual que la AUH y el Complemento Leche, la Prestación Alimentar se deposita automáticamente en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro de la prestación correspondiente.

ANSES: cuánto puede cobrar una familia si accede a todos los beneficios





En el caso de una familia que reúne los requisitos para cobrar los tres beneficios por un hijo menor de 3 años, durante julio percibirá $246.530,20. Ese total surge de la suma del pago mensual de la AUH ($118.439,20), el Complemento Leche ($55.841) y la Prestación Alimentar ($72.250).

A ese monto hay que agregarle que ANSES retiene $29.609,80 de la AUH, dinero que se cobra más adelante al presentar la Libreta.

Aumentan la AUH y el Plan Mil Días de la ANSES, y a los montos se suma el pago de la Prestación Alimentar.

Si la familia tiene dos hijos, de los cuales al menos uno tiene hasta 3 años y ambos generan el derecho a la AUH, el ingreso mensual asciende a $406.018,40. El cálculo contempla dos AUH ($236.878,40), el Complemento Leche por un niño ($55.841) y la Prestación Alimentar para dos hijos ($113.299).

En tanto, una familia con tres hijos, siempre que uno de ellos tenga hasta 3 años, recibirá $560.583,60 durante julio. El monto incluye tres AUH ($355.317,60), el Complemento Leche ($55.841) y la Prestación Alimentar para hogares con tres o más hijos ($149.425).

En todos los casos, el 20% retenido de cada AUH se cobra una vez presentada la Libreta correspondiente.