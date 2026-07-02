ANSES mantiene el súper beneficio de descuentos para jubilados en julio 2026: ¿Cómo se aplica?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante julio 2026 seguirá vigente un importante beneficio para jubilados y pensionados. Se trata de un programa que ofrece descuentos y promociones para ahorrar en compras de supermercados.

En paralelo, los adultos mayores recibirán un aumento del 2,15% en sus haberes y, en ciertos casos, también cobrarán el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el séptimo mes del año llegará con varias novedades que impactarán en los ingresos del sector.

La iniciativa en cuestión corresponde al programa Beneficios Capital Humano de la ANSES, que brinda descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos y en las principales cadenas de supermercados del país.

Supermercados con descuentos para jubilados y pensionados

Entre las cadenas adheridas al programa se encuentra Coto, que durante julio mantiene un descuento del 10% de lunes a jueves a través de Beneficios Capital Humano, aplicado en línea de caja.

Además, la empresa ofrece una promoción propia del 15% para jubilados y pensionados en compras presenciales abonadas en un solo pago y con presentación del DNI.

Jubilados y pensionados de la ANSES pueden acceder a descuentos y promociones en supermercados durante julio 2026.

Quienes perciben sus haberes mediante Banco Nación también pueden acceder a reintegros adicionales con BNA+ MODO, según las condiciones vigentes.

Beneficios para compras en otra cadena adherida

Carrefour forma parte del listado de supermercados incluidos en Beneficios Capital Humano, con un descuento del 10% de lunes a jueves en las sucursales participantes.

De manera adicional, la empresa mantiene una promoción para mayores de 60 años y titulares de prestaciones de ANSES, con rebajas los primeros días de la semana, según el formato de cada tienda.

Descuentos en las cadenas del mismo grupo

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea también integran el programa de ANSES, con un descuento del 10% que se aplica en línea de caja en las sucursales adheridas. Para acceder, es necesario abonar con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión.

En algunos casos, quienes cobran sus haberes a través de determinadas entidades bancarias pueden sumar promociones y reintegros adicionales.

Descuentos de entre el 10 y 20% en supermercados y perfumerías para jubilados de ANSES en julio 2026.

Qué pasa con los supermercados Día y Chango Más

Día continúa dentro del programa Beneficios Capital Humano con un descuento del 10%, que se acredita mediante reintegro y cuya vigencia puede variar según la sucursal.

La cadena también ofrece promociones propias para sus clientes y permite combinar el beneficio con algunas promociones bancarias, de acuerdo con las condiciones de cada comercio.

Chango Más también forma parte del programa Beneficios Capital Humano de ANSES y durante julio ofrece un 10% de descuento de lunes a domingo. La promoción se aplica en línea de caja en las sucursales adheridas y está destinada a quienes abonan con la tarjeta de débito donde perciben su jubilación o pensión.

Descuentos en farmacias y ópticas





El programa no solo incluye beneficios para las compras en supermercados, sino que también alcanza a farmacias, ópticas y comercios de cercanía adheridos. Según el establecimiento, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos o reintegros que, por lo general, oscilan entre el 10% y el 20% en medicamentos, artículos de perfumería y productos de limpieza.

Además de estas promociones, algunas entidades bancarias ofrecen beneficios adicionales. En determinados casos, como el de Banco Supervielle, es posible obtener descuentos de hasta el 50% los martes en farmacias participantes al cumplir con las condiciones de pago establecidas, como el uso de tarjeta de débito y código QR.

Beneficios bancarios que pueden complementar los descuentos

Además de las promociones incluidas en el programa de ANSES, algunas entidades financieras ofrecen reintegros y descuentos exclusivos para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de sus cuentas. En varios casos, estos beneficios pueden sumarse a las promociones vigentes en supermercados adheridos.

Banco Nación: quienes perciben la jubilación o pensión en la entidad pueden acceder a un reintegro adicional del 5% al pagar con BNA+ MODO en supermercados participantes. El beneficio contempla un tope de $5.000 por semana y de $20.000 por mes.

Banco Galicia: la entidad ofrece hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés para jubilados y pensionados que acreditan sus haberes allí. El límite mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Provincia: los titulares que cobran sus haberes en el banco y utilizan Cuenta DNI pueden obtener un reintegro adicional del 5% en supermercados adheridos. El tope establecido es de $5.000 por persona por semana.

Algunos bancos, además, ofrecen promociones complementarias que pueden acumularse según la modalidad de pago.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para aprovechar este beneficio no hace falta realizar ningún trámite ni inscribirse previamente. Solo es necesario cobrar la jubilación o pensión en una cuenta bancaria habilitada y pagar con la tarjeta de débito asociada a esa prestación o, cuando corresponda, con la billetera virtual del banco participante.

Según el comercio adherido, el descuento puede aplicarse de dos maneras:

Descuento en el momento de la compra: al pasar por la caja, se debe informar que se utilizará el beneficio, presentar el DNI si es solicitado y pagar con la tarjeta de débito correspondiente. El descuento se refleja directamente en el ticket. Reintegro en la cuenta bancaria: en algunos comercios, la compra se paga por el monto total y el dinero del descuento se acredita de forma automática en la cuenta bancaria dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Antes de realizar una compra, conviene consultar las condiciones vigentes. Los comercios adheridos, los días de promoción, los porcentajes de descuento y los topes de reintegro pueden cambiar según la sucursal, la provincia o las actualizaciones que realice ANSES.

El detalle de los comercios adheridos y las condiciones de cada promoción está disponible en la página oficial del programa.