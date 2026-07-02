Atención AUH: cambian las fechas de cobro en julio por el feriado y arranca un trámite clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la apertura del trámite para presentar la Libreta AUH 2026. Esta gestión, de carácter obligatorio para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), resulta indispensable.

Sirve no solo para verificar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores, sino también para habilitar el cobro del 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año previo.

Desde el organismo previsional recordaron que el proceso se puede realizar de forma 100% virtual a través de la plataforma Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil.

El plazo límite estipulado para completar la carga del formulario es el 31 de diciembre de 2026, aunque se sugiere efectuarlo con anticipación, ya que el depósito del beneficio retenido se acredita a los 60 días hábiles posteriores a la presentación correcta del documento.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH 2026 en Mi ANSES





Para efectuar el trámite digital de manera correcta, los beneficiarios deben seguir las siguientes indicaciones:

Ingreso al sistema: acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Sección "Hijos": dirigirse al apartado "Hijos" y seleccionar la opción "Libreta AUH". Allí se podrá corroborar el estado de las secciones mediante colores (verde indica datos cargados y naranja señala pendientes). Generar el formulario: en caso de registrar datos faltantes, pulsar en "Generar Libreta" para descargar el Formulario PS 1.47. Certificación: imprimir la hoja en buena calidad y concurrir al centro de salud y a la escuela correspondiente para que las autoridades completen las firmas y sellos pertinentes. Cargar la foto: tomar una fotografía nítida del formulario completo sobre una superficie plana y bien iluminada (asegurando que se vean las 4 esquinas del papel) y subirla nuevamente en la sección correspondiente de Mi ANSES.

En caso de experimentar inconvenientes técnicos en la web, la documentación firmada se puede entregar presencialmente en cualquier oficina de la ANSES sin necesidad de solicitar un turno previo.

Cambian las fechas de cobro para la AUH en julio.

Fechas de cobro en julio 2026: cuándo se paga la AUH





Por otra parte, ya se confirmó el esquema de pagos correspondiente a julio, el cual presenta modificaciones debido al fin de semana largo por el Día de la Independencia (jueves 9 y viernes 10).

A continuación, conocé las fechas de cobro de julio 2026 para la AUH según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Cabe destacar que, junto al haber mensual de la asignación -el cual percibe el 80% directo en mano, mientras que el 20% restante queda retenido para la próxima libreta-, se liquidan de forma automática los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en caso de cumplir con los requisitos de edad de los menores a cargo.