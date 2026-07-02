Aumento y bono para la PUAM: ¿Cuánto cobrarán los pensionados en julio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio aplicará un aumento del 2,15% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el marco de la actualización mensual de haberes basada en la fórmula vigente.

En ese sentido, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también verán reflejada esta suba en sus ingresos. A su vez, el organismo previsional ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes cobran haberes mínimos. Este refuerzo se liquida junto con la prestación principal y no requiere de ningún trámite adicional.

PUAM de la ANSES: ¿Cuánto se cobra en julio?





De acuerdo a lo informado por la ANSES, tras la aplicación del aumento del 2,15%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá en julio un haber básico de $329.591,46. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que se deposita en la misma fecha de cobro.

Con el refuerzo, el monto total que percibirán los beneficiarios de la PUAM asciende a $399.591,46 durante el séptimo mes del año. Este ingreso representa un alivio económico para quienes dependen exclusivamente de la prestación.

Los beneficiarios de la PUAM recibirán un aumento del 2,15%, al que se le sumará el bono de $70.000. Con estos dos conceptos, el monto total alcanza los $399.591,46.

PUAM de la ANSES: ¿Cuáles son las fechas de cobro en julio?





El calendario de pagos establecido por la ANSES para las Pensiones No Contributivas, donde se incluye la PUAM, se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios:

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 8 de julio.

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio.

Documentos terminados en 6 y 7: martes 14 de julio.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio.





Los haberes se depositan en las cuentas bancarias declaradas, por lo que los beneficiarios pueden acceder al dinero a través de cajeros automáticos o medios electrónicos sin necesidad de concurrir a una sucursal.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM?





La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos de aportes necesarios para jubilarse. Para acceder, es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas por la normativa vigente.

Entre los principales requisitos se encuentran residir en Argentina y acreditar el tiempo de permanencia exigido en el país. Además, los solicitantes no deben percibir otra jubilación, pensión o prestación previsional, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal.

Cabe recordar que la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, lo que la convierte en una alternativa para garantizar un ingreso básico a quienes no pudieron completar su historial de aportes.