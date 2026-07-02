Jubilados de la mínima cobran un nuevo bono en julio: el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó una medida clave para sostener el poder adquisitivo: la entrega de un nuevo bono extraordinario destinado a los jubilados de la mínima.

Esta asistencia económica busca funcionar como un alivio directo para quienes perciben el haber básico, garantizando un piso de ingresos más alto.

Además, ya quedó establecido el esquema de fechas para que cada beneficiario pueda planificar el cobro de sus haberes mensuales y el refuerzo correspondiente.

Bono para jubilados de la mínima en julio: en qué fecha se cobra





A continuación, se detalla el calendario de pagos oficial para los titulares que cobran el haber mínimo, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.



DNI finalizados en 1: miércoles 8 de julio.



Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.



Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.



DNI finalizados en 2: lunes 13 de julio.





Con bono: el calendario de pagos para los jubilados de la mínima en julio.

DNI finalizados en 3: martes 14 de julio.



DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio.



DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio.



DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio.



DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio.



DNI finalizados en 8: martes 21 de julio.



DNI finalizados en 9: miércoles 22 de julio.





El monto del bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual en la cuenta bancaria habitual de cada jubilado, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional ni solicitar turnos en las oficinas del organismo.