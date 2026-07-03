Los jubilados con DNI entre 0 y 9 cobran su haber actualizado en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario de pagos para julio de 2026. Los beneficiarios percibirán sus haberes con la actualización correspondiente al nuevo esquema de movilidad.

La totalidad de los jubilados y pensionados, es decir, todos aquellos con DNI finalizados entre el 0 y el 9, contarán con un ajuste del 2,1%.

Este incremento forma parte del esquema diseñado para que los ingresos no pierdan capacidad de compra. De hecho, también se debe contar con un bono de $70.000.

¿De cuánto es el aumento para los jubilados en julio?





De acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones y pensiones reciben una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

Gracias a este mecanismo, todos los beneficiarios, sin importar la terminación de su documento, verán reflejado el 2,1% de aumento directamente en la fecha asignada por el calendario de pagos oficial.

El ajuste impacta tanto en quienes perciben la jubilación mínima como en aquellos que cobran haberes superiores, abarcando también a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Nuevo aumento para los jubilados durante julio de 2026.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados en julio





El organismo previsional organiza los pagos de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias. Como es habitual, el calendario se divide en dos grandes grupos:

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI finalizados en 1: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 2: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 3: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 8: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 9: miércoles 22 de julio.

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

¿Cómo verificar el lugar y la fecha de cobro?

Si se tienen dudas sobre el día exacto en el que el dinero estará depositado en la cuenta, se puede consultar de manera rápida y gratuita:

Ingresar a la página web oficial de la ANSES (anses.gob.ar). Dirigirse a la sección "Mi ANSES". Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Hacer clic en la pestaña "Cobros" y luego en "Consultar fecha y lugar de cobro".

Los haberes permanecerán depositados en la cuenta bancaria, por lo que no es estrictamente necesario retirar el dinero en efectivo el mismo día del pago; se puede utilizar la tarjeta de débito para realizar compras en comercios con normalidad.