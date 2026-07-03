ANSES adelanta el pago a jubilados y pensionados: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Julio 2026 llegó con aumento para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Como el calendario de pagos tendrá un "párate" por el feriado del Día de la Independencia, el organismo decidió adelantar el cobro para algunos beneficiarios.

Como cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada titular y las acreditaciones se realizan de manera automática en la fecha asignada. Además de la suba estipulado, quienes cobran la mínima recibirán el bono extraordinario de $70.000.

Los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio, pero se interrumpirá por el feriado nacional del Día de la Independencia, el 9 de julio. A eso se suma el día no laborable con fines turísticos del viernes 10, por lo que se formará un fin de semana extra largo.

Frente a este esquema, ANSES decidió adelantar algunas acreditaciones para evitar demoras. La medida alcanza a determinados jubilados y pensionados, además de titulares de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Qué jubilados de ANSES cobrarán antes del feriado del 9 de julio

El calendario de pagos de ANSES para julio comienza con los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Debido al feriado del Día de la Independencia, solo un grupo tendrá el dinero acreditado antes del 9 de julio.

Se trata de los titulares con DNI terminados en 0 y 1, que cobrarán el miércoles 8 de julio. El resto continuará percibiendo sus haberes una vez que se reanude el cronograma de pagos.

Por el feriado del 9 de julio, la ANSES adelantó el pago para un grupo de jubilados y pensionados.

En julio de 2026, la jubilación mínima asciende a $411.989,33. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes lo reciben cobrarán un total de $481.989,33.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $329.591,46.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima





DNI terminados en 0: miércoles 8.

DNI terminados en 1: miércoles 8.

DNI terminados en 2: lunes 13.

DNI terminados en 3: martes 14.

DNI terminados en 4: miércoles 15.

DNI terminados en 5: jueves 16.

DNI terminados en 6: viernes 17.

DNI terminados en 7: lunes 20.

DNI terminados en 8: martes 21.

DNI terminados en 9: miércoles 22

Así, los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0 y 1 serán los únicos de este grupo que tendrán sus haberes acreditados antes del feriado del 9 de julio. El resto cobrará una vez que ANSES retome el calendario de pagos.

Qué otras prestaciones de ANSES cobrarán antes del feriado del 9 de julio

El adelanto dispuesto por ANSES no alcanza únicamente a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También incluye a otras prestaciones, cuyos pagos comenzarán el miércoles 8 de julio para determinados grupos de beneficiarios.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los titulares con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 tendrán acreditados sus haberes antes del feriado nacional.

Quienes tengan documentos finalizados en otras terminaciones cobrarán a partir del lunes 13 de julio, cuando se reanude el calendario.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo también iniciarán su cronograma de pagos antes del 9 de julio para los primeros beneficiarios.

Calendario de pagos antes del feriado





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: desde el miércoles 8 de julio.

Con este esquema, ANSES busca que parte de los beneficiarios reciba sus haberes antes del feriado del 9 de julio, evitando demoras en las acreditaciones previstas para esa semana.

Si tenés dudas sobre la fecha de cobro o el monto que te corresponde, podés consultar la información desde tu cuenta en Mi ANSES o a través del sitio oficial del organismo.