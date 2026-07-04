Fechas de cobro para AUH y jubilados en julio: el calendario completo de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos para julio. Como es habitual, el calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

A continuación, se detallan las fechas exactas en las que cobrarán los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Calendario de pagos de la ANSES





Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana del mes. Las fechas asignadas son:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI finalizados en 1: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 2: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 3: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 8: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 9: miércoles 22 de julio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben montos superiores a la jubilación mínima, el esquema de fechas queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de julio.





AUH y jubilados: fechas de cobro en julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) cobrarán en forma simultánea con los jubilados de la mínima, compartiendo los mismos días según el último número de documento:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Junto con los haberes de la AUH se liquida de forma automática el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, en caso de que corresponda según la edad de los hijos declarados.

¿Cómo consultar el lugar de cobro?





Si se tienen dudas sobre la sucursal bancaria asignada o se quiere corroborar que no haya habido cambios en el lugar de pago, se puede hacer de forma virtual: