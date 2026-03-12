El delicioso corte de carne "multiuso" que se adapta a todo: ¿Cómo conseguir el kilo a $10.500?

En el mundo de la carne vacuna existen cortes muy populares que suelen acaparar la atención en las carnicerías y supermercados. Sin embargo, también hay piezas menos conocidas que ofrecen una excelente relación entre calidad, sabor y precio, y que pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de cocinar.

Uno de estos cortes se destaca especialmente por su versatilidad. Además de ser sabroso y tierno cuando se cocina correctamente, tiene la ventaja de adaptarse a múltiples preparaciones en la cocina. Puede utilizarse tanto en guisos tradicionales como en platos al horno o incluso en la parrilla, lo que lo convierte en una opción práctica para diferentes comidas a lo largo de la semana.

Carne: el corte económico y versátil que se adapta a múltiples preparaciones en la cocina

La palomita es un corte extraído de la parte delantera de la res, más precisamente del cuarto delantero, entre el brazuelo y la espaldilla. Se trata de una carne de fibra firme y sabor intenso, características que la vuelven ideal para cocciones prolongadas o preparaciones que requieren absorber salsas y condimentos.

La palomita es un corte de carne magro y tierno que se adapta a múltiples recetas de cocina.

Entre sus principales virtudes se destaca su textura. Cuando se cocina a fuego lento o durante largos períodos de tiempo, la carne se vuelve sumamente tierna y jugosa. Esta cualidad la hace muy apreciada en recetas caseras tradicionales.

Además, su versatilidad permite utilizarla en distintos estilos de cocina. Puede formar parte de platos simples y rústicos, pero también adaptarse a preparaciones más elaboradas o de estilo gourmet.

Su precio accesible también la convierte en una alternativa interesante para familias que buscan incorporar carne vacuna a sus comidas sin gastar demasiado. Frente a cortes más costosos, la palomita ofrece un equilibrio entre sabor, rendimiento y economía.

Algunas ideas para cocinar palomita:

Guisos tradicionales: ideal para guisos de lentejas, porotos o verduras, donde la cocción lenta potencia su sabor.

Carne al horno: cocida con papas, cebollas y hierbas aromáticas, queda tierna y jugosa.

Estofados: absorbe muy bien salsas a base de tomate, vino o caldo.

A la parrilla: cortada en porciones más pequeñas puede prepararse a las brasas.

Carne desmenuzada: perfecta para sandwiches o rellenos de empanadas después de una cocción prolongada.

Cómo conseguir palomita con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de palomita ronda los $13.200 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados.

Sin embargo, quienes utilicen la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, pueden acceder a un descuento que permite abaratar considerablemente el costo. Con el reintegro del 20% en carnicerías adheridas, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $10.500, lo que representa un ahorro cercano a $2.700.

La promoción de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías es válida de lunes a viernes y ofrece un reintegro del 20%. El beneficio tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con compras de $25.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario pagar utilizando la aplicación Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta. No se aplica a pagos realizados mediante transferencias, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni tampoco a QR de otras billeteras digitales.



