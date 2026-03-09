El corte de carne que se adapta a todas las recetas y cuesta menos de $5.300

El aumento en el precio de la carne obliga a muchos consumidores a buscar alternativas más económicas sin resignar sabor ni calidad. En ese contexto, hay un corte en particular que se destaca por su versatilidad en la cocina, su buen rendimiento y su precio accesible, ya que puede conseguirse por menos de $5.300 el kilo.

Además de ser una opción más barata que otros cortes populares, se adapta a una gran variedad de recetas. Desde guisos y estofados hasta preparaciones al horno o a la plancha, este corte de carne se convirtió en un aliado ideal para quienes quieren comer rico, variado y sin gastar de más.

Para obtenerlo se puede aprovechar el descuento del 20% con Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, que permite ahorrar en compras realizadas en carnicerías y comercios adheridos. Este beneficio, que tiene un tope de reintegro semanal, se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan cuidar el bolsillo al momento de hacer las compras.

El corte de carne perfecto para sumar a tus recetas por menos de $5300

La chuleta de pernil es un corte de carne de cerdo muy valorado por su buen equilibrio entre carne y grasa, lo que le da jugosidad, sabor y un excelente rendimiento en la cocina. Se trata de una pieza tierna, con fibras suaves y una textura que permite que quede sabrosa en distintas preparaciones. Además, suele rendir bien por su tamaño y por la cantidad de carne aprovechable, lo que la convierte en una opción práctica para comidas familiares o recetas que requieren porciones generosas.

Esta pieza proviene del pernil del cerdo, es decir, de la parte trasera del animal, una zona que se caracteriza por tener músculos firmes pero tiernos cuando se cocinan correctamente.

La carne de cerdo, además, aporta proteínas de buena calidad, vitaminas del complejo B y minerales como hierro y zinc, nutrientes importantes para el organismo. Por estas características, la chuleta de pernil es una alternativa nutritiva y sabrosa dentro de la variedad de cortes disponibles.

Una de sus mayores ventajas es su gran adaptabilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha, al horno, a la parrilla o incluso en guisos y estofados. También admite diferentes marinados, condimentos y salsas que potencian su sabor.

En supermercados, la chuleta de pernil puede encontrarse alrededor de $6.550 el kilo, pero el precio puede bajar considerablemente si se aprovechan promociones. Con el descuento del 20% que ofrece la billetera digital Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios barriales, incluidas carnicerías adheridas, el ahorro es de $1.310 por kilo.

De esta manera, el precio final queda en $5.240, lo que lo convierte en una alternativa mucho más accesible para quienes buscan comprar carne rica, rendidora y a buen precio.



