El corte de carne que queda riquísimo al horno y se consigue a $5.600 el kilo

Como los precios de los cortes más populares (como el asado, el vacío o el matambre) aumentan constantemente, muchos buscan alternativas para disfrutar de una buena comida sin excederse en el presupuesto. En este contexto, un corte de carne de cerdo que solía pasar inadvertido empezó a ganar terreno como una opción atractiva, tanto para la parrilla como para el horno.

Se trata de una pieza que no suele ser protagonista en la cocina diaria, pero que reúne varias cualidades que la vuelven especialmente interesante: tiene menos grasa que otros cortes, es más tierna y presenta un sabor suave que se adapta con facilidad a diferentes preparaciones.

¿Cuál es el corte de cerdo que conviene sumar a la parrilla?

El corte en cuestión es el vacío de cerdo, también conocido como "manta". Se ubica en la parte abdominal del animal y presenta características similares al vacío vacuno, aunque con particularidades propias.

Este corte es magro, con una grasa de buena calidad que aporta sabor sin resultar excesiva. Para obtener un mejor resultado, se recomienda cocinarlo a fuego medio durante aproximadamente dos horas, lo que permite que la carne quede tierna y jugosa.

El vacío de cerdo es menos grasoso y más tierno que el vacío vacuno, por lo que es ideal para sumar a una parrillada o cocinar en el horno.

A diferencia de la carne vacuna, el vacío de cerdo debe cocinarse completamente. No es recomendable servirlo rojo, aunque sí puede conservar una buena jugosidad si se respeta el tiempo de cocción adecuado.

Otro consejo habitual es retirar parte de la grasa visible y la membrana superior antes de cocinarlo. Esto ayuda a mejorar la textura final y facilita una cocción más pareja.

¿Cómo conseguir vacío de cerdo con descuento?

En la actualidad, el precio promedio del kilo de vacío de cerdo ronda los $8.000 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existe una forma de adquirirlo a un valor considerablemente menor mediante promociones bancarias.

A través de la billetera digital Cuenta DNI, se ofrece un descuento del 30% en supermercados Coto durante todos los jueves de abril. Esta promoción no tiene tope de reintegro y se aplica en el momento del pago.

Para acceder al beneficio, es necesario abonar utilizando tecnología NFC con una tarjeta Visa Débito vinculada a la aplicación, función disponible en dispositivos Android. Con este descuento, el precio final del kilo puede descender a aproximadamente $5.600.

Desde la billetera aclararon que la promoción no incluye carnes de origen vacuno ni productos elaborados. Sin embargo, al tratarse de un corte porcino, el vacío de cerdo sí está alcanzado por el beneficio.



