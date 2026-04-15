El corte de carne para "tirar" a la parrilla por $5.600: queda sabroso, tierno y no defrauda

Cuando se trata de innovar en la parrilla sin abandonar lo que funciona, el carré de cerdo aparece como una de las mejores alternativas de carne. Es un corte que acepta marinadas, salsas y diferentes puntos de cocción sin perder su jugosidad.

Y la mejor parte es que no hace falta gastar una fortuna para conseguirlo. Gracias al 20% de descuento que ofrece Cuenta DNI, se puede llevar por solo $5.600, convirtiéndose en una de las opciones más convenientes para un asado distinto y sabroso el fin de semana.

Carré de cerdo: la opción perfecta para las comidas semanales





Carré de cerdo, la opción perfecta para las comidas semanales.

El carré de cerdo es uno de los cortes más nobles del animal. Proviene de la parte dorsal del lomo, entre las costillas y la columna, y se caracteriza por tener una carne firme, magra y con una fina capa de grasa que, lejos de ser un defecto, es la responsable de mantenerla jugosa durante la cocción.

Es una pieza muy popular en la gastronomía europea, especialmente en Francia e Italia, donde se lo trabaja tanto entero como en porciones individuales. En los últimos años ganó cada vez más presencia en las carnicerías y parrillas argentinas.

A la hora de prepararlo, admite múltiples caminos. Puede cocinarse entero al horno, cortado en chuletas a la parrilla o sellado en sartén antes de terminar la cocción al calor indirecto.

Acepta marinadas a base de hierbas, cítricos, mostaza o, como en este caso, salsa agridulce, que potencia su sabor y le aporta un contraste que equilibra muy bien la grasa natural del corte.

El secreto para que quede en su punto es no pasarse de cocción: una carne rosada en el centro es señal de que está listo para comer. En cuanto a sus beneficios, el carré es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico y aporta vitaminas del complejo B, especialmente B1 y B12, que son clave para el sistema nervioso y la energía.

Su precio en supermercados y algunos comercios ronda los $7.000, pero si se utiliza el descuento de Cuenta DNI, que tiene del 20% de lunes a viernes en negocios del barrio, se puede conseguir con una rebaja de aproximadamente $1.400, que lo deja en $5.600 y lo vuelve un gran aliado para tus recetas.