Rico, accesible y versátil: el bife ideal para las comidas de todos los días

En tiempos donde cuidar el bolsillo es clave, encontrar cortes accesibles y sabrosos se vuelve casi un arte. De hecho, si se busca bien, hay opciones en la carnicería que pueden competir tranquilamente con alternativas más costosas.

Entre las "joyas" poco valoradas aparece un clásico que nunca falla: bife versátil, rendidor y con gran aceptación en la mesa familiar. Perfecto para resolver almuerzos o cenas con poco esfuerzo y mucho gusto.

Elegir bien el corte permite comer rico sin que el precio sea un problema.

Uno de los bifes más elegidos: económico, rico y súper rendidor

El bife angosto es un corte vacuno que proviene del lomo, más precisamente de la parte externa. Se caracteriza por tener una capa de grasa lateral que le aporta mucho sabor durante la cocción, convirtiéndolo en una opción ideal para la plancha o parrilla.

Entre sus principales virtudes se destacan su equilibrio entre carne y grasa, jugosidad y precio más accesible frente a otros cortes premium. Además, es fácil de cocinar, no requiere técnicas complejas y se adapta tanto a preparaciones simples como más elaboradas.

A diferencia del bife ancho, el angosto tiene menos marmoleo interno y una textura más firme. El ancho, en cambio, suele ser más grasoso y tierno, pero también más caro. Por eso, la opción tratada se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan sabor sin gastar de más.

Jugoso, sabroso y accesible: el corte ideal para todos los días.

Precio "ganga" e ideal para la cocina cotidiana

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite pagar con el celular y acceder a promociones exclusivas. Entre ellas, se destaca el 20% de descuento en carnicerías, una oportunidad perfecta para comprar este tipo de cortes a mejor precio.

Por ejemplo, si el kilo del bife angosto cuesta $10.000, con el descuento del 20% terminás pagando $8.000, ya que el reintegro sería de $2.000. Esto permite llevar más cantidad o elegir mejor calidad sin impactar tanto en el presupuesto.

Cabe destacar que la promoción es válida de lunes a viernes durante abril 2026 para compras realizadas mediante la app usando funciones como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. Es decir, no aplica para pagos con tarjetas ni QR de otras billeteras.

Por otro lado, el beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona, es solo para consumo familiar y venta minorista, y el dinero se acredita dentro de los 10 días hábiles.

Con Cuenta DNI, podés ahorrar hasta un 20% en carnicerías durante abril.

Tips para cocinar bife angosto a la plancha

Sacá la carne de la heladera al menos 20 minutos antes

Calentá bien la plancha antes de colocar el bife

No pinches la carne para evitar que pierda jugos

Cociná primero del lado de la grasa para potenciar el sabor

Salá al final para mantener la jugosidad

Dalo vuelta una sola vez para lograr mejor cocción