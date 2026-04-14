El corte de carne nutritivo que rinde para varias comidas y se consigue con descuento

Frente al aumento de precio de la carne, algunos cortes menos populares empiezan a ganar terreno entre los consumidores. Se trata de alternativas que, si bien no suelen encabezar la lista de los más elegidos, ofrecen ventajas en términos de costo, rendimiento y valor nutricional.

Este corte en particular es ideal por su precio accesible, que permite incorporarlo con mayor frecuencia en la dieta diaria, y por su rendimiento, que lo convierte en una elección conveniente para preparar varias comidas a partir de una misma compra.

Cuál es el corte de carne económico y nutritivo

El corte en cuestión es el hígado de vaca, uno de los productos más accesibles dentro de las carnicerías argentinas. Aunque muchas veces queda relegado frente a opciones más tradicionales, su perfil nutricional lo posiciona como un alimento de gran valor.

El hígado se caracteriza por su alto contenido de hierro, vitaminas del grupo B y proteínas de calidad, lo que lo convierte en una alternativa recomendada para prevenir la anemia y aportar energía al organismo. Su consumo regular puede contribuir a una alimentación más equilibrada, especialmente en dietas que requieren reforzar estos nutrientes.

En cuanto a su preparación, se trata de un corte que requiere una cocción breve para evitar que se endurezca. Una de las formas más habituales de cocinarlo es a la plancha, acompañado con cebolla salteada, una combinación que ayuda a suavizar su sabor intenso y aporta un toque clásico.

El hígado puede cocinarse en varias recetas y con distintos acompañamientos.

También puede elaborarse al horno, en milanesas o incorporarse en guisos, donde absorbe los sabores de otros ingredientes y se integra fácilmente en platos más elaborados. Para mejorar su textura y reducir su gusto característico, se recomienda marinarlo previamente con leche o jugo de limón.

Servido con puré de papas, arroz o ensaladas frescas, el hígado de vaca se convierte en una opción completa y rendidora, capaz de cubrir distintas necesidades alimentarias sin elevar el gasto.

Cómo conseguir hígado con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de hígado ronda los $3200 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten acceder a este corte a un valor aún más bajo.

Una de las alternativas es utilizar la billetera virtual Cuenta DNI, que ofrece un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $2500.

El beneficio forma parte de una política de reintegros que incluye comercios de cercanía, granjas y pescaderías, y se aplica de lunes a viernes. El tope semanal es de $5.000 por persona, monto que se alcanza con compras de $25.000.

Es importante tener en cuenta que la promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI. No se aplica a operaciones con tarjeta de crédito, débito, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.