Milanesas más baratas: el corte de carne que bajó de precio y es el favorito de la semana

La bola de lomo de cerdo es uno de los cortes de carne más versátiles y tiernos que ofrece el mercado, ideal para preparar milanesas jugosas, pechugas rellenas o simplemente a la plancha.

Su textura suave y su bajo contenido graso la convierten en una opción práctica y sabrosa para las comidas de la semana. Con el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio adheridos, se puede conseguir por $8.300 lo que lo transforma en el aliado perfecto para tus recetas.



La pieza de carne económica y tierna para milanesas que se consigue por $8300

La pieza de carne económica y tierna para milanesas que se consigue por $8300

La bola de lomo de cerdo es un corte magro que se obtiene de la parte trasera del animal, cerca de la pierna. Se caracteriza por tener poca grasa visible y una textura firme pero tierna si se cocina bien, lo que la convierte en una opción equilibrada entre sabor y liviandad. Es un corte rendidor, ideal para quienes buscan carne de cerdo sin exceso de grasa pero sin resignar jugosidad.

Una de sus grandes ventajas es la versatilidad, ya que se puede usar para hacer milanesas, bifes a la plancha, al horno o incluso en preparaciones más elaboradas como arrollados o rellenos. También funciona muy bien cortada en cubos para salteados o guisos, ya que absorbe bien los sabores y se adapta a distintas recetas sin dificultad.

A la hora de cocinarla, es clave no pasarla de cocción para que no se vuelva seca. Lo ideal es sellarla primero para conservar los jugos y después terminarla a fuego moderado, ya sea en sartén o en horno. Se puede marinar previamente con condimentos, limón o hierbas para potenciar su sabor, y queda muy bien acompañada con papas, ensaladas o verduras asadas.

Su precio en supermercados y algunos comercios de barrio ronda los $10.400 ya que se encuentra en rebaja, pero si se utiliza además la promoción del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en locales adheridos se puede conseguir con un descuento de $2.080 que lo deja en aproximadamente $8.300.

Receta de milanesas de bola de lomo de cerdo





Ingredientes

500 g de bola de lomo de cerdo

2 huevos

1 taza de pan rallado

1 diente de ajo (opcional)

Perejil picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite (para freír o para horno)

Limón (opcional, para servir)





Paso a paso





-Cortá la bola de lomo en bifes finos y, si hace falta, aplastalos un poco para emparejar. Condimentalos con sal, pimienta y ajo, y pasalos primero por huevo batido y después por pan rallado.

-Calentá aceite en una sartén y freí las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados. También podés hacerlas al horno con un chorrito de aceite para una versión más liviana.

-Servilas bien calientes, con limón por encima y acompañadas de ensalada o papas. Quedan tiernas, sabrosas y son súper fáciles de hacer.