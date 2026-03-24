Marineras crocantes: la receta fácil y el descuento de Cuenta DNI para gastar menos

Las marineras, uno de los platos más rendidores y crocantes de la cocina argentina, vuelven a ganar protagonismo en los hogares y hoy se pueden preparar gastando menos gracias a un beneficio vigente en carnicerías.

Se trata de filetes de carne rebozados en harina y huevo, que logran una textura dorada por fuera y jugosa por dentro. Aunque su nombre puede confundir, no tiene ingredientes de mar y es una receta clásica de mesa familiar.

Además del sabor, uno de sus puntos fuertes es el rendimiento: con pocos ingredientes se puede cocinar para varias personas, lo que la convierte en una opción ideal para el día a día.

A la hora de comprar la carne, los precios actuales oscilan entre los $15.000 y $25.000 por kilo, según el corte. La bola de lomo y la cuadrada aparecen como alternativas más económicas, mientras que la nalga suele ser más cara.

En este contexto, muchos consumidores aprovechan el descuento del 20% de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio está disponible de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona, y se obtiene pagando con QR o Clave DNI.

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El secreto de unas buenas marineras está en elegir carne tierna y magra, aunque también se puede adaptar la receta con pollo o cerdo. La cobertura es clave: protege la carne y permite sumar sabor con especias.

Para prepararlas se necesitan filetes de carne, harina, huevos, sal y pimienta. De manera opcional, se pueden agregar ajo, perejil y pimentón para potenciar el gusto.

El procedimiento es simple: primero se salpimenta la carne, luego se pasa por harina y después por huevo batido. Con el aceite bien caliente, se fríen entre 3 y 4 minutos por lado hasta que queden doradas.

Una vez listas, se retiran sobre papel absorbente y se sirven en el momento, idealmente con unas rodajas de limón.