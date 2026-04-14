Una alternativa rica y versátil que tenés que probar si querés renovar tus comidas
¿No sabés qué cocinar? Esta opción gana cada vez más lugar en la mesa familiar gracias a su textura liviana, buen precio y practicidad.
En tiempos donde se busca comer por poca plata, pero sin resignar sabor, surgen opciones que se adaptan a todo tipo de recetas y presupuestos.
Cada vez más presente en cocinas familiares, esta carne con proteína magra se convierte en una aliada ideal para resolver comidas rápidas, rendidoras y con un perfil más liviano.
¿Cuál es el corte rico y versátil que tenés que probar?
La carne picada de pollo es una preparación obtenida a partir de cortes magros del ave, procesados para lograr una textura suave y uniforme. Su principal ventaja es su bajo contenido graso en comparación con otras carnes.
Entre sus virtudes se destacan su fácil digestión, menor aporte calórico y gran versatilidad en la cocina. Además, absorbe muy bien los sabores, lo que la convierte en una excelente base para múltiples recetas.
A diferencia de la carne picada vacuna o de cerdo, presenta un sabor más suave. Mientras la vacuna suele ser más intensa y la de cerdo más grasa, esta alternativa resulta ideal para quienes buscan platos más equilibrados.
Carne picada de pollo: una opción barata y que rinde mucho
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite pagar desde el celular y acceder a importantes beneficios. Durante abril de 2026 ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas de lunes a viernes.
Por ejemplo, si el kilo de carne picada de pollo cuesta $6.000, con el beneficio se obtiene un reintegro de $1.200, por lo que el precio final queda en $4.800.
Cabe destacar que para acceder al descuento es necesario pagar mediante la app utilizando QR, link de pago, Clave DNI o terminales habilitadas.
El reintegro tiene un tope de $5.000 semanales por persona y se acredita dentro de los 10 días hábiles. No aplica para pagos con tarjeta ni otras billeteras.
Recetas con carne picada de pollo