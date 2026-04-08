Un corte de carne tierno, jugoso y barato para la parrilla: se consigue a $3.500 y no falla

En medio de los precios cada vez más altos de la carne, el hueso vuelve a ganar lugar como una opción rendidora y sabrosa para la parrilla o las comidas diarias.

Con un valor cercano a los $3.500 que se obtiene gracias al descuento del 20% de Cuenta DNI, se destaca por ser tierno, jugoso y fácil de cocinar, ideal para quienes buscan disfrutar un buen asado sin gastar de más.

El corte de carne perfecto para "tirar" a la parrilla que cuesta solo $3.500





El corte de carne que cuesta solo $3.500.

El hueso con carne es uno de esos cortes clásicos que nunca pasan de moda, sobre todo cuando se busca algo sabroso y rendidor sin gastar demasiado.

Proviene de distintas partes del animal, pero siempre mantiene esa combinación de carne adherida al hueso que, al cocinarse, potencia el sabor y le da una identidad bien de parrilla.

Una de sus principales características es su jugosidad. Al tener hueso, la cocción conserva mejor los jugos y aporta un gusto más intenso, además de una textura tierna si se cocina a fuego moderado.

No es un corte completamente magro, pero ese equilibrio entre carne y grasa es justamente lo que lo vuelve tan atractivo y difícil de fallar.

Además, es muy versátil y fácil de preparar. Se puede hacer directamente a la parrilla con sal gruesa, sin demasiadas vueltas, y en poco tiempo queda listo para servir.

Es ideal para compartir, acompañar con una ensalada o unas papas, y resolver un asado rico sin complicaciones ni grandes gastos.

El corte cuesta alrededor de $4.299 pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede conseguir por tan solo $3.500, con una rebaja de alrededor de $860, lo que permite ahorrar en la compra diaria sin resignar calidad y seguir disfrutando de una buena parrilla sin que el bolsillo lo sienta tanto.