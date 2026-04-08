Un corte de carne tierno, jugoso y barato para la parrilla: se consigue a $3.500 y no falla
Con buen sabor, textura suave y un precio accesible, esta opción se convierte en una alternativa ideal para disfrutar un buen asado en familia.
En medio de los precios cada vez más altos de la carne, el hueso vuelve a ganar lugar como una opción rendidora y sabrosa para la parrilla o las comidas diarias.
Con un valor cercano a los $3.500 que se obtiene gracias al descuento del 20% de Cuenta DNI, se destaca por ser tierno, jugoso y fácil de cocinar, ideal para quienes buscan disfrutar un buen asado sin gastar de más.
El corte de carne perfecto para "tirar" a la parrilla que cuesta solo $3.500
El hueso con carne es uno de esos cortes clásicos que nunca pasan de moda, sobre todo cuando se busca algo sabroso y rendidor sin gastar demasiado.
Proviene de distintas partes del animal, pero siempre mantiene esa combinación de carne adherida al hueso que, al cocinarse, potencia el sabor y le da una identidad bien de parrilla.
Una de sus principales características es su jugosidad. Al tener hueso, la cocción conserva mejor los jugos y aporta un gusto más intenso, además de una textura tierna si se cocina a fuego moderado.
No es un corte completamente magro, pero ese equilibrio entre carne y grasa es justamente lo que lo vuelve tan atractivo y difícil de fallar.
Además, es muy versátil y fácil de preparar. Se puede hacer directamente a la parrilla con sal gruesa, sin demasiadas vueltas, y en poco tiempo queda listo para servir.
Es ideal para compartir, acompañar con una ensalada o unas papas, y resolver un asado rico sin complicaciones ni grandes gastos.
El corte cuesta alrededor de $4.299 pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede conseguir por tan solo $3.500, con una rebaja de alrededor de $860, lo que permite ahorrar en la compra diaria sin resignar calidad y seguir disfrutando de una buena parrilla sin que el bolsillo lo sienta tanto.